Baraccopoli, Schifani: “La revoca a Scurria per criticità nella gestione”

Nota della Regione siciliana: "Il sub commissario ha 7 giorni di tempo per le controdeduzioni. Venuta meno la fiducia"

“Specifiche criticità nella gestione delle funzioni affidate. Da qui il venir meno del rapporto fiduciario con il presidente della Regione”. Sul caso Scurria, e la revoca come sub commissario per le Baraccopoli di Messina, arriva la nota del governo regionale, a nome del presidente Renato Schifani.

Ecco cosa viene scritto: “In riferimento alle dichiarazioni del subcommissario del governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina Marcello Scurria, Palazzo d’Orléans precisa che lo scorso 7 febbraio è stata avviata la procedura di revoca dalla nomina ai sensi della legge 241/90. La decisione è stata assunta a seguito di “specifiche criticità” riscontrate nella gestione delle funzioni affidate che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario con il presidente della Regione che lo ha nominato. Palazzo d’Orléans ha dato sette giorni di tempo all’avvocato Scurria per presentare le proprie controdeduzioni, non ancora pervenute, all’esito delle quali verranno valutati i provvedimenti più idonei da adottare”.

Scurria: “Mi tutelerò in sede legale, uno smacco politico che Matilde Siracusano non meritava”

Si tratta di “criticità” contestate dall’avvocato Scurria. E “mi tutelerò anche in sede legale, In questi anni non ho mai incontrato il presidente Schifani a Messina. Non ho avuto il piacere di una sua visita. Lo ringrazio per l’incarico affidatomi ma contesterò le motivazioni messe nere su bianco alla base dell’avvio della procedura di revoca”, ha dichiarato il diretto interessato in conferenza stampa.

Ha aggiunto Scurria: “Io ho sempre avuto garbo istituzionale. E non posso dimenticare che mi trovavo in settima fila, a Palazzo Zanca, quando è stato firmato il Piano immobili pubblici, dopo tutto il lavoro fatto dal mio staff. Oggi assistiamo al momento più buio nella storia del risanamento a Messina. Uno smacco che la sottosegretaria Matilde Siracusano, che mi ha sempre sostenuto, non meritava. Ha fatto tanto per Messina e non sempre ricambiata”.