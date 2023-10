Barca piena di rifiuti, interviene Messina Servizi - Tempostretto

La segnalazione pochi giorni fa davanti all'hotel Paradis

MESSINA – Pochi giorni fa la segnalazione al 366.8726275 su Tempostretto: una barca ridotta a deposito di rifiuti, davanti all’hotel Paradis, è stata ora ripulita. L’intervento di Messina Servizi tampona una situazione d’emergenza che ricorre nelle nostre spiagge.

Si tratta di un tema da Tempostretto affrontato in più occasioni. E siamo in attesa dei nuovi passaggi burocatici per l’appalto, la prima volta andato deserto, per l’affidamento del servizio di rimozione delle carcasse abbandonate nelle spiagge.

Articoli correlati