Barcellona. 2 kg di hashish in casa, arrestato 34enne

La maggior parte era nascosta in un armadio della camera da letto

A Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri hanno perquisito casa di un 34enne, già noto alle Forze dell’ordine anche per reati specifici, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nell’armadio nella camera da letto c’erano 1,8 chilogrammi di hashish, suddivisa in 18 panetti. Inoltre, in un locale rustico adiacente e nella disponibilità del 34enne, i militari hanno scoperto anche un’apposita area presumibilmente attrezzata per preparare e confezionare lo stupefacente. All’interno, infatti, sono state trovate diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, nonché un bilancino di precisione intriso di residui di droga e la somma di 297 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Lo stupefacente è stato consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 34enne è portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa della decisione del giudice.