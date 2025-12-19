 Il Messina Futsal ospita Soverato, inizia il girone di ritorno

Match in programma sabato alle ore 15 a Montepiselli. Il ds Pinizzotto: "Speriamo di mantenere il primo posto il più a lungo possibile"

MESSINA – Il Messina Futsal aprirà, sabato 20 dicembre, il girone di ritorno, affrontando, al “PalaLaganà” di Montepiselli (inizio ore 15.00), la Blingink Soverato nel campionato di serie A2 di calcio a 5. La compagine allenata da Giuseppe Fiorenza ha completato il fatidico “giro di boa” da capolista con 19 punti all’attivo in nove partite, frutto di sei vittorie ed un pareggio, a fronte di due sole sconfitte; attacco più prolifico (47 reti realizzate) e seconda difesa meno battuta (26 gol subiti).  

“Come società siamo ovviamente contenti – ha dichiarato, in settimana, il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto -. In estate, l’ambizione era di disputare un torneo di vertice, consapevoli che il gruppo fosse in grado di stare nei migliori quattro e di vivere una stagione diversa rispetto alle precedenti. Il nostro pensiero ci sta dando ragione. La squadra è competitiva, ci prendiamo l’attuale primo posto e speriamo di mantenerlo più a lungo possibile. In virtù della leadership, ospiteremo tutte le gare della Coppa Italia davanti al pubblico peloritano”. Contro i calabresi sarà assente lo squalificato centrale Giuseppe Puglisi, mentre tornerà a disposizione il portiere Daniele Dovara. Il match verrà arbitrato dai signori Andrea Crescenzio di Aprilia e Samuele Catalano di Tivoli (cronometrista Giuseppe Sirna di Acireale).

Programma 10^ giornata Serie A2 (girone D): Junior Domitia-Roma 3Z History; Messina Futsal-Blingink Soverato; Eur-Città di Acri; Marsala 2012-Mazara 2020; Regalbuto-Gear Piazza Armerina.

Classifica: Messina Futsal 19; Mazara 2020 18; Gear Piazza Armerina 16; Marsala 2012 14; Regalbuto 13; Roma 3Z History, Città di Acri e Junior Domitia 10; Blingink Soverato e Eur 9.

