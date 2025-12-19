Kart, a Messina l’appuntamento finale del campionato Sprint

Sabato al kartodromo di Messina si assegnano i titoli

MESSINA – È il momento della verità. Sale l’adrenalina e si scaldano i motori in vista del gran finale. Sabato 20 dicembre al Kartodromo di Messina l’ultimo atto del Campionato Sprint SWS 2025. L’ottava prova nella specialità individuale, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff, in programma sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, segnerà l’epilogo di un’avvincente stagione. Tra sorpassi e staccate, in palio i punti decisivi per decretare chi riuscirà ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione.

La corsa al titolo nella categoria F1 è apertissima. In una classifica più corta che mai nelle posizioni di vertice, Antonio Minutoli è in testa avendo collezionato 10976 punti con scarto, davanti a Sara La Fauci (10863) e Riccardo Bartolotta (10847), simboli di continuità e costanza di rendimento. Al quarto posto Valentino Fusco (10804), trionfatore nella scorsa edizione del Campionato Sprint, poi Massimiliano D’Angelo (9198), Riccardo Irrera (9155), Mario Barbaro (8008), Pietro Grima (7744), Alessandro Maggio (7194) e Davide Ruggeri (7161) a completare la top ten. Vincenzo Pino l’assoluto dominatore nella F2 con 12041 punti, seguito da Federico Scimone (10515) e Federico Miduri (9846), quindi Giuseppe Scardina (9539), Daniele Latteri (9370), Alice Di Bella (7418), Sebastiano Di Stefano (7337), Simone Bongiorno (7152), Vincenzo Campo (6607) e Milo Barbera (5387). In F3, invece, Cristian De Salvo guarda tutti dall’alto con 11795 punti, precedendo Andrea Brusca (11303), Antonio Napoli (11041), Samuel Cerrito (10622), Alessio Smeriglio (10440), Gaetano Vecchio (9606), Aurora Costa (9590), Stefan Cazacu (9107), Andrea Cardile (8987) e Antonino Cucuzza (7024).

Superata quota 40 per i piloti complessivamente iscritti all’evento tra le varie categorie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato sabato alle ore 14.30. Dopo il briefing e il sorteggio dei kart, prenderà ufficialmente il via il tradizionale format che prevede Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), anticipate dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza. I protagonisti verranno separati in due distinte batterie, una per F1-F2 e l’altra riservata unicamente alla categoria F3 (Esordienti). Da regolamento, pit aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare grazie alle riprese video tutte le fasi in pista e gli episodi chiave. Tramite il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti verrà calcolata per l’appuntamento finale di sabato al 115%. Al termine si svolgeranno le premiazioni sul podio, con coppe e targhe, dei primi tre classificati di ciascuna categoria, “best lap” assoluto della manifestazione e pole position, oltre a procedere con l’attesa incoronazione dei migliori tre piloti F1, F2 e F3 del Campionato Sprint SWS 2025.