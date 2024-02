Barcellona. Aggiudicati i lavori di consolidamento della SS113

Al via gli interventi sulla ss113 a Barcellona Pozzo di Gotto, l’amministrazione: “Sinergia con Regione Siciliana porta i suoi frutti”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Pronti a partire gli interventi di riqualificazione della SS113 a Barcellona Pozzo di Gotto. La Struttura Regionale contro il Dissesto Idrogeologico, guidata da Maurizio Croce, ha infatti affidato i lavori alla Grasso costruzioni generali srl di Vallelunga Pratameno.

La gara è stata aggiudicata con un ribasso del 31,4% e per un importo di 465mila euro. La zona interessata dagli interventi è quella che sovrasta la Statale 113, al confine con il Comune di Terme Vigliatore. Si tratta di un’area colpita dagli eventi alluvionali degli ultimi anni e interessata da alcune criticità.

Tra gli interventi previsti la realizzazione di due paratie in cemento armato e di un sistema dimensionato con pozzetti prefabbricati e grate in ghisa, necessari al convogliamento delle acque meteoriche. Previsto anche il rifacimento del manto stradale.

Soddisfatta l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal sindaco Calabrò che commenta: «La piena sinergia tra l’amministrazione Calabrò e la Regione Siciliana continua a portare i suoi frutti. L’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del tratto a rischio frane della ss113 tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore è la conclusione di un’azione avviata dalla giunta Calabrò dall’insediamento e seguita passo per passo dopo gli eventi alluvionali dell’agosto 2020. Dopo il bando predisposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, aggiudicato all’ingegner Buccheri, è stato predisposta la progettazione. La costante collaborazione con la Regione Siciliana ha fatto sì che l’importante opera per la sicurezza dei cittadini e della viabilità sia stata inserita dal governo Musumeci nell’elenco degli interventi prioritari per il territorio e finanziata nel 2021».