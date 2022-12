Barcellona, al 41 bis il boss dell'ecobonus - Tempostretto

Carcere duro per Mariano Foti, a capo del nuovo direttorio del clan del Longano

MESSINA – Carcere duro per il boss di Barcellona Mariano Foti, pluri pregiudicato e storico esponente del direttorio del clan del Longano, secondo gli investigatori recentemente impegnato nella “scalata” e ricostruzione della famiglia mafiosa barcellonese, dopo i duri colpi inflitti dalla magistratura con le tante e continue operazioni anti mafia.

La decisione è del ministro della Giustizia che ha disposto il 41 bis per Mariano Foti, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina, che da anni lavora agli affari del capo clan, recentemente coinvolto nell’ultima maxi retata risalente al gennaio scorso con oltre 81 arresti tra Barcellona e Milazzo.

Proprio questa ultima inchiesta ha ricostruito il ruolo più recente di Foti e i suoi interessi per gli affari, l’edilizia in particolare. Tra le cose che la mala barcellonese voleva accaparrarsi, non potevano sfuggire i lavori sostenuti dall’ecobonus.