Barcellona. Al via i lavori alla fognatura di Portosalvo

Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza della fognatura di Portosalvo, a Barcellona

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Al via gli interventi di messa in sicurezza della fognatura di Portosalvo, a Barcellona Pozzo Di Gotto. Già consegnati i lavori, per un importo di 195.701,53 euro.

Si tratta di un intervento urgente, che saranno completati nell’arco di 120 giorni. «I lavori -Spiega l’assessore Coppolino- erano urgenti e necessari per andare incontro ai cittadini che stanno patendo disagi dalla situazione. Ringraziamo i consiglieri comunali Giorgio Catalfamo e Antonella Lepro che hanno fortemente voluto quest’intervento»