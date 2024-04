Barcellona. Al via il consolidamento della frazione di Portosalvo

Al via gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della frazione di Portosalvo, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Pronti a partire gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del pendio compreso tra vicolo Colonna e via Filippo Turati, nella frazione di Portosalvo a Barcellona Pozzo di Gotto.

Ad annunciarlo l’Ufficio Contro il Dissesto Idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Sicilia Renato Schifani che dichiara: «Prosegue senza sosta l’attività di messa in sicurezza dei centri

urbani. L’attenzione del mio governo verso le fragilità del territorio e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini resta alta e segna nuovi traguardi, come l’aggiudicazione di questa gara per il consolidamento di un territorio che attendeva da tempo risposte. Proseguiamo nel percorso intrapreso, dunque, per restituire serenità ai residenti».

Gli interventi riguarderanno la ricostruzione del pendio, la realizzazione di una paratia e opere per il convogliamento delle acque di scorrimento. I lavori saranno eseguiti dalla Igc srl di Maletto, che si è aggiudicata la gara d’appalto con un ribasso del 31,4% per un importo di 170.000 euro.