Barcellona, approvata la strategia territoriale per 35 Comuni del tirreno

I 35 Comuni del Siru si sono riuniti nell’aula consiliare di Barcellona Pozzo di Gotto, per l’approvazione della strategia territoriale

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Via libera alla strategia territoriale per i 35 Comuni facenti parte del Siru (Sistema Intercomunale di Rango Urbano del Tirreno Sud Orientale) che va da Valdina a Milazzo e sino a Capo d’Orlando con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in veste di ente capofila.

Proprio presso l’aula consiliare della città del Longano si sono riuniti i 35 sindaci del territorio, che hanno approvato all’unanimità la strategia territoriale. Nel corso dei lavori, coordinati dall’assessore alle politiche territoriali di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Molina, sono state trattate diverse progettualità riguardanti la transizione ecologica, il dissesto idrogeologico e la riqualificazione dei luoghi d’interesse culturale.

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha commentato: «È una grande opportunità per attirare investimenti grazie ai finanziamenti europei della programmazione Fsr destinati al rilancio dei+ territori, in progetti per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, promozione dell’imprenditoria e delle start up, potenziamento delle infrastrutture, dei servizi, innovazione e sostenibilità, in base alle vocazioni dei singoli Comuni. Ringrazio -ha concluso Calabrò- tutti i sindaci dell’area Tirreno Sud Orientale, in particolare Giuseppe Midili e Gianluca Bonsignore, sindaci dei due comuni che coordinano le Macroaree di Milazzo e Patti. Il lavoro di squadra ci ha consentito di arrivare ad una Strategia condivisa, attrattiva e competitiva».