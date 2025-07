Barcellona Basket è prima in graduatoria per il ripescaggio

La società attende l'ufficializzazione dei gironi ma sembra quasi scontato il ripescaggio in Serie B Interregionale

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro, preso atto delle iscrizioni pervenute a norma dell’art. 9 del Regolamento Esecutivo Gare, ha reso nota la classifica delle squadre “riserva” per il Campionato Maschile di Serie B Interregionale 2025/2026.

Così la società longanese: “Siamo felici di comunicare a tifosi ed appassionati che la nostra società, con la matricola federale 055919, risulta prima nella graduatoria tra le aventi diritto per il ripescaggio. Attendiamo pertanto fiduciosi i prossimi giorni, quando saranno ufficializzate le composizioni dei campionati. In attesa di conoscere in forma ufficiale il campionato al quale prenderemo parte, di concerto con coach Federico Cigarini, sta costantemente lavorando sul mercato per la costruzione del roster 2025/2026”.

Buonissime possibilità quindi per la squadra di Barcellona di tornare immediatamente nella categoria persa quest’anno, nei giorni scorsi si era anche registrata la rinuncia alla categoria del Castanea e quindi i posti liberi per essere ripescati ci sono, ora la prima posizione nella graduatoria fa aumentare questa possibilità.