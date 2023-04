Barcellona: esperto del sindaco indagato, FI all'attacco. Ecco chi è - Tempostretto

Forza Italia chiede le dimissioni di Borgia, gli altri indagati e i dettagli dell'inchiesta

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Scoppia il caso a Barcellona Pozzo di Gotto, dove Forza Italia chiede al la revoca dell’incarico a Francesco Borgia, nominato esperto a titolo gratuito dal sindaco Pinuccio Calabrò. Ed è al primo cittadino che il gruppo consiliare di FI chiede di “congelare” l’incarico, in attesa che si chiarisca la sua posizione nelle vicende al centro delle indagini.

L’interrogazione di FI

“E’ chiaro che ogni accusa dovrà essere comprovata in giudizio e vige la presunzione d’innocenza, ma è altresì vero, che chi ricopre ruoli istituzionali ha il dovere di fugare il benché minimo dubbio a tutela dell’amministrazione in carica e della cittadinanza tutta. L’esperto indagato dovrebbe quindi astenersi da

attività che coinvolgano la pubblica amministrazione, ricoprendo lo stesso una funzione primaria nella programmazione e gestione delle attività relative ai fondi Pnrr (come più volte ribadito dallo stesso primo cittadino).

Il partito di Forza Italia di Barcellona invita quindi Calabrò a: “valutare l’opportunità di revocare l’incarico

precedentemente assegnato all’interessato, al fine di garantire la massima linearità dell’azione amministrativa da parte del governo della nostra città, restituendo ai nostri concittadini la giusta serenità e fiducia nelle Istituzioni locali e nella loro attività.”, recita la nota sottoscritta dal capogruppo Tommaso Pino e il coordinatore locale del partito, Gianluca Sidoti.

No comment da parte del sindaco, al momento, che risponderà in aula, il prossimo mese, quando l’interrogazione del gruppo sarà all’ordine del giorno.

Gli altri mediatori coinvolti

La posizione di Borgia, stimato professionista cittadino, è ora al vaglio della Procura di Barcellona che, alla fine degli accertamenti della Guardia di Finanza, ha spiccato 5 avvisi di garanzia ed eseguito un sequestro preventivo per i reati di associazione e abusivismo finanziario, contestati a vario titolo. Al vaglio ci sono gli investimenti esteri effettuati per diversi investitori della provincia tirrenica del messinese, tra il centro del Longano e Sant’Agata di Militello. Al centro dell’inchiesta i mediatori messinesi Massimiliano Arena, Fabrizio Pistorino e Fabio Cangemi. I riferimenti locali erano Borgia e la brolese Maria Teresa Guidara.

I dettagli dell’inchiesta

A far scattare l’indagine è stata la denuncia di un uomo, impegnato nelle procedure ereditarie di un fratello. E’ così che si è accorto di alcune somme su conti che non conosceva, a titolo di investimenti esteri. Quando ha chiesto il rientro del capitale, però, non ha recuperato la somma. Da qui gli accertamenti dei finanzieri, che ipotizzano che alcuni dei mediatori non avevano le autorizzazioni per una parte delle transazioni effettuate.

L’indagine, affidata al sostituto procuratore Veronica De Toni, è stata dichiarata conclusa e i difensori degli indagati, gli avvocati Giuseppe Lo Presti, Domenico Magistro e Anna Prestifilippi, stanno valutando ora i prossimi passi per chiare le effettive condotte dei loro assistiti. Intanto il Tribunale del Riesame ha respinto tutte le richieste di dissequestro avanzate dagli indagati.

I top secret

Una parte degli accertamenti è però ancora top secret e non sono esclusi altri colpi di scena che riguardano il gruppo al centro dell’indagine, ovvero la Jabardo.