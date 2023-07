Barcellona, famiglia disperata per il gatto Loki, l'appello - Tempostretto

Il micio è scappato di casa lo scorso 18 luglio

La famiglia di Loki è disperata. L’amato gatto nero si è allontanato da casa, scappando dal balcone, lo scorso 18 luglio. Da allora non si hanno più sue notizie e la famiglia lancia l’appello a chiunque lo avvisti.

“Cerchiamo disperatamente il nostro micio Loki, razza europeo, pelo corto nero, coda corta. E’ smarrito dal 18 Luglio a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Via Matteotti. Ha circa 2 anni, è castrato ed è un po’ diffidente con le persone che non conosce. Pensiamo sia scappato dal balcone di casa. Siamo disposti ad una ricompensa se venisse trovato. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione.. Se lo vedete contattatemi, non cercate necessariamente di prenderlo poiché sarà impaurito e potrebbe scappare.

Chiunque abbia notizie di Loki, può contattare pertanto il seguente numero 324-8286694. Grazie. Passaparola!”