 Barcellona. Fiamme in casa, giovane intossicato

Barcellona. Fiamme in casa, giovane intossicato

Alessandra Serio

Barcellona. Fiamme in casa, giovane intossicato

sabato 05 Settembre 2026 - 11:39

Intervento dei Vdf che hanno domato il rogo. Al vaglio dei medici le condizioni del ragazzo

E’ stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso il giovane rimasto intossicato nell’incendio scoppiato nella sua abitazione. Le sue condizioni non sono considerate critiche ma sono ancora al vaglio dei medici.

Rogo in appartamento, cosa sappiamo

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autobotte a supporto dal Comando provinciale di Messina. Ancora al vaglio l’origine dell’incendio. Per gli occupati dello stabile tanta paura ma i danni non sembrano rilevanti, ad eccezione di quelli all’interno dell’appartamento in cui il rogo ha avuto origine.

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