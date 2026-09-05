Messana-Messina, come cambia la viabilità per la gara ritorno di Coppa Italia

Il match si disputerà il 6 settembre alle ore 17 allo stadio Franco Scoglio: i provvedimenti viari

MESSINA – Divieti, limitazioni e segnaletiche. Il Comune di Messina ha spiegato come cambierà la viabilità nel giorno di Messana-Messina, il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. La partita è in programma domani, domenica 6 settembre, alle ore 17 allo stadio Franco Scoglio di San Filippo. Diversi i provvedimenti temporanei adottati per favorire la viabilità in sicurezza verso le aree di parcheggio “verde” e “giallo”. Resta chiuso il parcheggio “rosso”, sotto sequestro perché area di stoccaggio dei detriti provenienti dal crollo della palazzina di Pistunina di diverse settimane fa.

Messana-Messina: come cambia la viabilità

I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 13.00 alle ore 19.30 di domenica 6 settembre 2026, e comunque fino a cessate esigenze o secondo le disposizioni delle Forze dell’Ordine impegnate nel servizio. Gli spettatori diretti ai parcheggi “verde” e “giallo” potranno raggiungere le aree di sosta attraverso via degli Agrumi. Per favorire la circolazione e consentire anche la fruibilità di via Ayrton Senna, strada di collegamento al Karting Club Messina, saranno inoltre apportate modifiche temporanee alla circolazione sulla Circonvallazione dello Stadio.

Nel dettaglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti. In via N. Carosio ci sarà divieto di transito veicolare sulla carreggiata in direzione mare-monte, nel tratto a monte dell’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, con conseguente interdizione allo svincolo autostradale “San Filippo”. In corrispondenza del punto “2” indicato nell’elaborato grafico allegato saranno collocate idonee barriere, con presidio delle Forze dell’Ordine. In via N. Carosio, intersezione con via Adolfo Celi sarà collocata l’apposita segnaletica di preavviso relativa alla chiusura dell’accesso allo svincolo autostradale “San Filippo”. Sarà consentito ai veicoli di percorrere via N. Carosio fino all’intersezione semaforica con via Miran Hrovatin, per la successiva immissione nell’abitato di Santa Lucia sopra Contesse.

Lungo la Circonvallazione dello stadio, invece, sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Ayrton Senna e la strada di collegamento, a valle della curva sud, tra via degli Agrumi e la stessa Circonvallazione dello Stadio. Senso unico, invece, in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra la strada di collegamento, a valle della curva sud, tra via degli Agrumi e la Circonvallazione dello Stadio e via N. Carosio.

Saranno poi collocate idonee barriere e la segnaletica stradale per impedire ai veicoli provenienti da via Ayrton Senna, strada di collegamento al Karting Club Messina, di immettersi in via N. Carosio in corrispondenza degli accessi all’area di parcheggio “rosso”; disposta la chiusura dell’accesso pedonale al sottopasso di collegamento con il parcheggio “rosso”; e istituito il divieto di transito veicolare, con collocazione di idonee barriere, nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore–contrada Baglio e il parcheggio “verde” dello stadio “Franco Scoglio”, nel tratto che da via Guardia conduce alla Circonvallazione dello Stadio.