Furto di luce e nessuna licenza. La Polizia chiude un'attività commerciale

BARCELLONA - Si era allacciato direttamente alla rete dell'Enel, attraverso un generatore esterno al negozio, a cui era stato operato un collegamento sottotraccia nascosto in un’intercapedine in cartongesso. L’allaccio abusivo era disinstallabile mediante un interruttore dedicato nascosto nel bagno dietro una mensola. L’energia trafugata serviva parte del negozio ove erano collocati macchinari e forni. A confermare il furto il pronto intervento di personale della società Enel distribuzioni.

I Poliziotti del Commissariato di Polizia di Barcellona hanno assicurato alla giustizia il titolare di un esercizio commerciale di alimenti per furto di energia elettrica. Inoltre l’esercizio era privo di licenza, pertanto si è provveduto a chiudere l’attività con diffida a non esercitare in mancanza di regolarizzazione.