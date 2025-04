Barcellona. Galluzzo: “Riapertura pronto soccorso è priorità”

Il deputato Pino Galluzzo sulla riapertura del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto: “Faraoni consapevole che è priorità”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Si torna a parlare del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto. La riapertura del reparto presso l’ospedale, ha sottolineato il deputato Pino Galluzzo, è prioritaria anche per l’assessorato al ramo.

Galluzzo, aggiunge, ha richiesto e ottenuto la presenza dell’assessore Daniela Faraoni in audizione presso la Commissione Sanità dell’Ars. Le problematiche emerse dall’incontro riguardano, principalmente, la mancanza di personale sanitario e i bandi andati deserti.

«Mi risulta -dichiara Galluzzo- che dagli uffici dell’assessorato regionale della Salute con la direzione strategica dell’Asp di Messina guidata dal dg Giuseppe Cuccì siano in corso interlocuzioni approfondite per risolvere prima possibile questo grande problema e garantire il diritto alla salute dei numerosi residenti del comprensorio. È questo l’obiettivo per il quale ci stiamo battendo con forza in VI Commissione, insieme ai sindaci del distretto socio-sanitario e alla direzione dell’Asp».