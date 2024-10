Barcellona. Il 29 intitolazione sala convegni ex Pescheria a Felice Alessandro Giunta

Si terrà questo 29 ottobre l’intitolazione della sala convegni dell’ex peschiera a Felice Alessandro Giunta, 15enne morto per un atto di bullismo

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – È prevista per questo le 11.00 di questo 29 ottobre la cerimonia d’intitolazione della sala convegni dell’ex Pescheria di via Longo alla memoria di Felice Alessandro Giunta, il quindicenne di Barcellona Pozzo di Gotto ucciso da un coetaneo il 15 ottobre del 2005.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Toponomastica Viviana Dottore e dall’amministrazione Calabrò. Nell’occasione sarà inaugurato anche un murale dedicato al giovane, realizzato dall’artista Andrea Sposari.

All’incontro, che sarà un’occasione per sensibilizzare i giovani sul rispetto per la vita e per la legalità, saranno presenti i familiari di Felice Alessandro Giunta e i rappresentanti delle autorità civili e religiose.

