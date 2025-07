Barcellona. Incidente nella notte, morti due 17enni

Erano a bordo di una moto, che ha impattato contro un'auto

BARCELLONA – Tragico incidente, poco dopo le 2.30 di stanotte, a Barcellona Pozzo di Gotto, all’intersezione tra via Kennedy e via San Vito, vicino al distributore Esso.

La collisione ha coinvolto un’auto e una moto e ha causato la perdita della vita di due diciassettenni che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote, entrambi deceduti sul posto.

Le indagini sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti per fare piena luce sulle cause e sulla dinamica esatta dell’accaduto e per accertare le eventuali responsabilità. Secondo una ricostruzione preliminare, l’auto avrebbe impattato frontalmente il mezzo a due ruote, perdendo poi il controllo, compiendo un testacoda e urtando con la parte posteriore un albero sul marciapiede. Per i due giovani non c’è stato scampo.