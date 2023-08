Barcellona, oltre 1 milione per ristrutturare la chiesa di San Basilio

Dal ministero delle infrastrutture lo stanziamento di oltre 1 milione di euro per ristrutturare la chiesa di San Basilio, a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Un finanziamento importante, nel barcellonese, che permetterà il restauro della chiesa di San Basilio, della sagrestia e dalla casa canonica. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto con il quale sono stati stanziati 1 milione e 400mila euro.

Soddisfatta l’amministrazione Calabrò, che sottolinea come sia stato fondamentale l’impegno dell’arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla: «Questo intervento doveroso nei confronti del patrimonio storico, artistico, architettonico del nostro comune -si legge in una nota stampa- era tra le priorità della giunta Calabrò. Se in tempi celeri è stato possibile inserire il progetto tra i pochissimi finanziati dal decreto, dobbiamo ringraziare per la grande sensibilità e attenzione l’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, il ministro Salvini che ha compreso l’importanza di lavori di restauro ad una chiesa risalente alla seconda metà del ‘700 ed il senatore Nino Germanà per l’impegno a tutela di un bene da valorizzare».