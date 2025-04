Barcellona Pozzo di Gotto, assegnati i locali dell’ex stazione

I locali dell'ex stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati assegnati tramite gara agli operatori economici della città

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Nuova vita per i locali dell’ex stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto. Affidati tre locali, a seguito di un apposito bando di gara. Dopo la riunione della commissione, sono stati individuati tre operatori economici della città del Longano.

Si tratta di Nicolò Molica, al quale è stato assegnato il locale 4 per un canone annuo di 5000 euro; Giuseppe Torre, locale 3 per un canone annuo di 5001 euro e MA.GI.CA. Sas alla quale è stato assegnato il locale 5 per un canone annuo di 7008 euro.

L’assessore Salvatore Coppolino ha voluto commentare l’assegnazione dei locali, sottolineandone l’importanza per rendere la città di Barcellona maggiormente attrattiva per il turismo: «Il sorgere di ulteriori tre attività nell’area ex stazione -ha dichiarato- non solo arricchisce l’offerta di quella location, anche e soprattutto in chiave enogastromica, ma rende la nostra città maggiormente attrattiva per quei giovani, anche del comprensorio, che desiderano vivere la movida senza per forza dover percorrere chilometri».