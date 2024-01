Barcellona Pozzo di Gotto, due finanziamenti in arrivo dall’Ars

Nell’ambito della finanziaria, da poco approvata all’Ars, sono stati stanziati due importanti finanziamenti per il Comune di Barcellona

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – In arrivo due importanti finanziamenti per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito della finanziaria da poco approvata all’Ars.

100mila euro per la promozione del territorio

Ammontano a 100mila euro le somme messe a disposizione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la promozione turistica e territoriale, su proposta dell’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata. Questo primo finanziamento, ha commentato l’assessore comunale alla cultura Angelita Pino, apre la strada alla programmazione dei futuri eventi tra cui l’ormai prossimo carnevale barcellonese.

«Una bellissima notizia -ha commentato Pino- per iniziare il 2024 con la certezza di poter contare su un finanziamento importante per Barcellona Pozzo di Gotto. Con queste somme sarà possibile predisporre una programmazione per gli eventi e le iniziative dei prossimi mesi per la cultura e lo spettacolo che sicuramente renderanno la città attrattiva e ne promuoveranno l’immagine. Ringrazio l’assessore Elvira Amata per l’attenzione nei confronti di Barcellona, già dimostrata sia la scorsa estate che per le festività natalizie. Investire sulla cultura è una scelta che valorizza il patrimonio artistico, storico, culturale di una città e si tramuta in strumento di crescita. Tra le iniziative che programmeremo con le risorse destinate al nostro comune ci saranno quelle per il Carnevale in vista del quale già da tempo le associazioni e le parrocchie che ringrazio sin da ora per l’instancabile impegno, sono al lavoro per regalare alla città le consuete e splendide sfilate di carri allegorici».

300mila euro per scuole, turismo e infrastrutture

Ulteriore finanziamento in arrivo per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ancora nell’ambito della finanziaria, ammonta a 300mila euro che saranno destinati ad interventi nel settore della scuola, del turismo e delle opere infrastrutturali.

L’amministrazione Calabrò, in una nota, ha commentato che queste somme saranno “investite per lo sviluppo del territorio” sottolineando l’attenzione riservata dalla Regione Sicilia per la città del Longano.