Barcellona: “Puntiamo a diventare carnevale storico regionale”

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto avvia i preparativi per il carnevale 2024 e punta all’inserimento nel calendario regionale

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Ci si avvia verso il carnevale 2024 nella città del Longano che si terrà dal 4 al 13 febbraio. L’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha pubblicato un avviso di di finanziamento, al fine di coinvolgere le associazioni e i gruppi cittadini ma sono già state predisposte diverse iniziative.

L’obiettivo è di perfezionare il carnevale barcellonese sino a renderlo una manifestazione sentita in tutta la provincia e anche nell’intera Sicilia, così che l’evento possa essere inserito nel calendario regionale dei carnevali storici.

«Dopo il grande riscontro che si è registrato l’anno scorso con le sfilate di carri allegorici- dichiara l’assessore alla Cultura Angelita Pino- abbiamo voluto investire ancora di più nell’organizzare spettacoli itineranti da offrire alla collettività per rendere sempre più attrattivo il Carnevale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’obiettivo nei prossimi anni è l’inserimento del Carnevale barcellonese nel calendario regionale dei Carnevali storici dal momento che i nostri carri allegorici hanno sempre dimostrato di essere all’altezza di altri eventi come quelli di Acireale o Termini Imerese. Insieme possiamo far sì che le manifestazioni per il carnevale crescano di anno in anno per contribuire alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle nostre tradizioni, portando il nome di Barcellona Pozzo di Gotto a livello regionale ed anche oltre».

Le proposte per partecipare al carnevale in veste di associazione, gruppi, scuola o parrocchie dovranno essere presentate entro il 27 gennaio e potranno riguardare spettacoli ed esibizioni o carri allegorici e gruppi itineranti.