Truffa aggravata e tentata estorsione. Un avvocato ai domiciliari

BARCELLONA - Ha fatto firmare, ad una 86enne, una procura per l'incasso in suo favore di due vecchie polizze assicurative, da 5mila euro ciascuna, dicendole che le avrebbe restituito i soldi e incassando, invece, oltre 15mila 500 euro, frutto anche degli interessi. Le ha detto di avere investito quei soldi e che c'erano spese da pagare, facendosi dare altri 800 euro. Poi la nipote 28enne dell'anziana ha più volte chiesto invano la restituzione del denaro ed è stata minacciata per telefono con frasi intimidatorie.

Dopo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Rita Barbieri e svolte dai carabinieri di Montalbano Elicona, i colleghi di Barcellona hanno arrestato il 52enne Saverio Camuti, avvocato di Barcellona, ritenuto responsabile di truffa aggravata e tentata estorsione. Per lui sono scattati i domiciliari, su ordinanza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Barcellona, su richiesta della locale Procura.