CUS Unime vincente nella prima giornata di Winter Sun League

Allo Stadio del Baseball Primo Nebiolo partite perfette della formazione universitaria che liquida prima i Vagabundos Casteldaccia con il finale di 9-2, poi supera per 7-3 i campioni in carica Islanders Catania Baseball. Ottima prestazione durante il primo incontro per il quattordicenne Kaleb Kroeker, che dal monte di lancio gestisce con serenità e determinazione l’incontro; bene anche Urso, che rileva Kroeker e conclude al meglio la partita. Positiva la prova sul monte di lancio anche per Salvo Sciacca, partente nell’incontro contro la formazione di Catania, al quale subentra in maniera ottimale Journey Gonzales.

Bilancio positivo, comunque, per tutto il gruppo cussino, capace di indirizzare entrambi gli incontri sui giusti binari e portare a casa due belle vittorie.

Questo il roster messo in campo dal Manager Pippo Giuffrida: Sergio Azzolina, Placido Bonanno, Gabriele D’Arrigo, Santi freni, Journey Gonzales, Erick Hurtado, Kaleb Kroeker, Fabrizio Lo Giudice, Piero Mento, Islam Mohammed, Edoardo Quagliata, Gabriele Rovito, Antonio Savasta, Salvatore Sciacca, Davide Urso.

