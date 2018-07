Finale in crescendo per gli under 12 del CUS Unime baseball

Termina nel migliore dei modi la stagione per i piccoli under 12 del settore Baseball del CUS Unime che, con un entusiasmante finale di stagione in crescendo, riescono a chiudere il campionato di categoria ottenendo un bel terzo posto in classifica generale. Podio raggiunto grazie a due importanti vittorie ottenuti nelle ultime giornate del torneo, a conferma degli evidenti progressi raggiunti dai giovanissimi cussini. Dopo l’assestamento della prima parte di stagione i gialloblu, armati di tanto entusiasmo, hanno cominciato a prendere fiducia e consapevolezza nelle proprie capacità, rendendosi protagonisti di una bella crescita sia sotto il profilo tecnico e tattico ma anche sotto quello emotivo e caratteriale. Entusiasmanti, come detto, le ultime giornate giocate dai piccoli del CUS Unime che hanno portato due vittorie, prima con l’ASD Sagittarius Baseball (11-9) poi contro la Randazzese Baseball (16-11). In entrambi gli incontri prestazione di carattere dei gialloblu che hanno offerto delle prestazioni di qualità sia in fase difensiva che in attacco. Ottimo il lavoro dello staff tecnico guidato dal Manager Luisa Colosi con l’ausilio di Rosi Rinaldi, Alessandra Foti, Alessandro Badolato e Lillo Minutoli; staff coordinato da Emilia Ammirato che rivedremo in campo ad agosto come Manager della nazionale Italiana Under 13 ai Campionati Europei in programma a Collecchio. Un lavoro meticoloso fatto di costanza ed attenzione, che ha trovato una sponda fondamentale nei progetti scuola portati in diversi Istituti Comprensivi cittadini e che hanno coinvolto più di 500 ragazzi e ragazzi ogni anno. Progetti condotti dal coordinatore del settore, Libera Gullotta, con l’obiettivo di rilanciare il settore baseball e softball cuscino partendo proprio dal coinvolgimento dei piccoli e dalla realizzazione di un settore giovanile ben strutturato.

Questi gli atleti della squadra: Barone Pietro, Bonina Andrea, Brigandì Andrea, Cama Gabriel, Caroè Gabriel, De Roma Alessandro, De Roma Emanuele, Di Bella Samuele, Di Pietro Paolo, Magtibay Joana, Musicò Giovanni, Occhino Cristian, Occhiuzzo Marta, Sanfilippo Alessio. Dirigente accompagnatore: Lillo Sanfilippo.

Con questi ultimi impegni si concludono per questa stagione le attività del settore giovanile baseball-softball. Già in programma, comunque, la partecipazione ad alcuni tornei estivi con l’obiettivo di coinvolgere e far divertire i piccoli atleti fino alla ripresa delle attività a settembre.