Basile: “30 firme dopo 30 anni, giornata storica”. Pronto il bando per i 100 vigili

Il sindaco di Messina ha parlato dei nuovi dipendenti, che prenderanno servizio l'1 marzo, e dei prossimi step: "Col decreto sicurezza altri 20 vigili"

MESSINA – Con le 30 nuove firme della mattinata del 26 febbraio, l’iter per il rinnovo della macchina amministrativa del Comune di Messina continua a muoversi. I 30 nuovi dipendenti entreranno in servizio dall’1 marzo e nelle prossime settimane si procederà alle altre firme e a un altro passaggio molto atteso, il bando per i 100 agenti di polizia municipale. Il sindaco Federico Basile ha spiegato che arriverà già entro fine mese, al massimo entro i primi di marzo.

Basile: “Giornata storica”

Parlando delle firme odierne il primo cittadino ha dichiarato: “Intanto parliamo di 30 firme di 30 contratti dopo 30 anni. Sono l’uomo dei numeri e credo sia un dato fondamentale per il Comune, che con le firme di oggi e la presa di servizio dall’1 marzo si rimette in marcia dopo un percorso tortuoso. Se non fossimo usciti dallo spettro del dissesto tutti questi sacrifici non sarebbero serviti. Non è una data storica soltanto per questi 30 contratti, di persone molto giovani e molto motivate, ma è una giornata storica perché si apre una stagione. I prossimi step la presa di servizio e le altre firme per arrivare a 341, così da rimpolpare una pianta organica che deve continuare a lavorare con forze nuove”.

Il bando per i 100 vigili

Poi il punto su quanto fatto e quanto bisogna ancora fare: “Chiaro è che la grande operazione concorsuale apre una stagione e abbiamo in ballo anche il bando dei 100 vigili urbani e ci sono i soldi che sono arrivati dal nuovo decreto sicurezza con cui ne prenderemo altri 20. Stiamo parlando di un comune che oggi ha 980 dipendenti con 341 assunzioni che stiamo facendo e altre 150 tra polizia municipale e altre figure che andremo a fare. Io credo che rinnovare di oltre il 50% la macchina comunale sia davvero qualcosa di storico, ma legato a un concetto fondamentale: lo possiamo fare perché dal 2018 abbiamo messo in campo azioni per allontanarci dallo spettro del dissesto”.

Basile ha poi concluso: “Altri concorsi per gli amministrativi? Intanto facciamo entrare il personale in questa macchina che è molto grande. Per quanto riguarda il concorso dei 100 vigili urbani da assumere il bando uscirà tra fine mese e massimo i primi di marzo. Poi chiuderemo il progetto per i fondi del decreto sicurezza e per gli altri si andrà con una procedura a parte. Per il comandante della polizia municipale abbiamo pubblicato la selezione insieme a quella per un dirigente tecnico. Alla chiusura ci saranno le valutazioni della commissione che dovrà giudicare”.