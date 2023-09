Basile: "Altro che dimissioni, l'Amam ha affrontato l'emergenza con tempestività" - Tempostretto

Il sindaco di Messina: "Con 18 ore di lavori, si è proveduto alla riparazione, garantendo l'acqua a cittadini, strutture sanitarie e commercianti"

MESSINA – “Quest’estate abbiamo subito dei guasti imprevisti e che hanno condizionato l’erogazione idrica. Ma Amam e il Comune li hanno sempre affrontati con tempestività. Con 15 ore di lavoro consecutivo, dalle 5 di mattina, siamo riusciti a venire a capo del black out elettrico dell’impianto di Torrerossa e Bufardo, con l’acqua interrotta da Fiumefreddo a Messina”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, non vuole replicare alla richiesta di dimissioni della presidente Amam Bonasera, avanzata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, ma tiene a precisare: “Le dimissioni non sono in agenda e non hanno senso. Amam ha lavorato bene per risolvere il problema in tempi brevi. Già ieri, domenica, alle 18, a Camaro avevano l’acqua e nella zona sud è tornata sempre ieri. Oggi è arrivata nelle altre zone”.

Aggiunge il sindaco: “Vorrei ricordare che siamo una città di circa 230mila abitanti e abbiamo garantito l’acqua a cittadini, strutture sanitarie e commercianti, con i presidi e l’assistenza a cura del Coc, Centro operativo comunale. Gli interventi strutturali, per risolvere il problema, sono una panacea ma quando inizieranno i lavori ci saranno dei disagi momentanei. E stiamo lavorando per attenuarli, oltre a cercare nuovi pozzi, nuove fonti. Dal 2018 l’erogazione d’acqua è aumentata a Messina, lo dicono i dati, e chi parla di menzogne politiche e dimissioni alimenta polemiche prive di senso. Ci sono state tante, indicibili, emergenze ma Amam e Comune le hanno sempre affrontate in tempi rapidi. E, nel frattempo, abbiamo fornito ai cittadini l’assistenza necessaria”.

