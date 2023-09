Obiettivo 2026. Emergenza acqua, i progetti dell'Amam per eliminare i disservizi - Tempostretto

Nella relazione sulle attività della società, aggiornamenti sui progetti finanziati con il Pnrr e Masterplan per la riduzione dele perdite

MESSINA – I progetti dell’Amam per sopperire alle gravi carenze d’acqua a Messina. Nella relazione sulle attività, luglio 2022-giugno 2023, la società aggiorna sui progetti finanziati con il Pnrr, interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina.

Come hanno più volte ribadito il sindaco Federico Basile e la presidente Loredana Bonasera, l’obiettivo è quello di avere l’acqua 24 ore su 24 nel 2026. A marzo, inoltre, la società ha avviato la campagna di riduzione e distacchi delle utenze sia private sia commerciali. E, si legge nella relazione, “gran parte degli utenti morosi ha richiesto la rateizzazione e altri ancora hanno regolarizzato la propria posizione sia contrattuale che debitoria. Tutto ciò ha determinato un aumento dei flussi di cassa e una bonifica delle posizioni contrattuali”.

La riduzione delle perdite delle reti idriche

Linea di investimento M2C4 – I.4.2 (Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo è la riduzione delle perdite delle reti idriche interne, oggi pari al 53%, nella distribuzione dell’acqua, la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti per un totale (al netto dell’Iva) di € 20.727.496,65 e sono stati finanziati € 17.217.565,96. Si tratta d’interventi di sostituzione delle reti sia nella zona nord, sia nella zona sud della città.

Si legge nella relazione: “Secondo gli impegni assunti, l’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2023 e la conclusione dei lavori entro e non oltre il 31 marzo

2026″.

“Con la realizzazione degli interventi relativi ai lavori i risultati attesi sono i seguenti:

Riduzione delle perdite (reali e apparenti) di circa il 15%, con un risparmio di risorsa idrica di circa

1.500.000 m3/anno e un recupero di volumi oggi non conturati di circa 1.000.000 m3/anno;

1.500.000 m3/anno e un recupero di volumi oggi non conturati di circa 1.000.000 m3/anno; Implementazione sistema di telelettura con smart metering (sistemi che consentono la telelettura e telegestione , n.d.r.) dei contatori d’utenza per l’intensificazione del numero di letture annue, anche ai fini dei bilanci idrici dei distretti;

n.d.r.) dei contatori d’utenza per l’intensificazione del numero di letture annue, anche ai fini dei bilanci idrici dei distretti; Installazione nuovi contatori con classe di metrologica R160 per assicurare una maggiore affidabilità

nelle letture, anche ai fini della riduzione delle perdite apparenti (volumi non conturati);

nelle letture, anche ai fini della riduzione delle perdite apparenti (volumi non conturati); Riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Riduzione disservizi alle utenze.

Gli interventi

“Gli interventi finanziati con Fondi Fsc Masterplan sono in corso e alcuni quasi in fase di completamento. Per quanto riguarda gli altri progetti alcuni sono esecutivi, altri di fattibilità tecnico-economica che permettono comunque di essere pronti nel reperimento delle risorse”, assicura Amam.

In particolare, il “completamento della distrettualizzazione delle reti e smart metering e il rifacimento dei tratti vetusti distribuzione villaggi”, sul piano della fattibilità tecnico economica, ha un importo è di € 16.000.000,00.

Si legge nella relazione: “La proposta progettuale riguarda la realizzazione di una serie di interventi pensati da Amam al fine di ridurre le perdite nella rete distribuzione idrica della città di Messina e allo stesso tempo di ammodernarla ed efficientarla con sistemi “smart” che permetteranno dei miglioramenti significativi anche in termini di gestione della distribuzione e di servizi offerti all’utenza”.

“Si tratta di 3 tipologie di interventi che prevedono:

la distrettualizzazione della rete di distribuzione del nucleo urbano della città la quale è stata in

passato già stata mappata ed è oggetto di altri interventi di rifunzionalizzazione;

passato già stata mappata ed è oggetto di altri interventi di rifunzionalizzazione; l’estensione nei villaggi e nelle zone periferiche della città di una rete di “smart metering”, con la

sostituzione dei contatori d’utenza con nuovi modelli e la creazione di una rete di telelettura

a copertura di tutto il territorio comunale;

sostituzione dei contatori d’utenza con nuovi modelli e la creazione di una rete di telelettura a copertura di tutto il territorio comunale; la sostituzione e il riammodernamento dei tratti ammalorati e vetusti delle reti di distribuzione (reti

terziarie) nei villaggi.

Questi interventi, da un lato permetteranno di limitare fortemente le perdite fisiche, dall’altro

consentiranno un riordino del catasto utenze con il rifacimento del parco contatori, portando ad un

sostanziale annullamento dei prelievi abusivi e all’individuazione e censimento delle utenze oggi a

vario titolo non conturate (edifici pubblici, usi civici, ecc.). La distrettualizzazione del centro cittadino

consentirà, inoltre, di ottenere migliore controllo e maggiore flessibilità nella distribuzione e la

possibilità di intervenire prontamente in caso di rotture.

L’intervento nel suo complesso interessa una popolazione residente di circa 230.000 abitanti”.

Efficientamento dei serbatoi idrici zona nord

Un altro progetto: i lavori d’efficientamento dei serbatoi idrici nord del Comune: Trapani,

San Licandro, Torre Vittoria e Ciccolo – progetto esecutivo – importo € 3.100.000,00.

“La proposta progettuale nasce dalla necessità di ammodernare i serbatoi di compenso cittadini a

servizio della zona centro-nord del comune di Messina, ormai piuttosto datati, essendo alcuni risalenti

ai primi anni del Novecento”.

Il degrado dei serbatoi zona sud e i lavori da fare

Lavori d’efficientamento dei serbatoi idrici sud Mangialupi, Santo, Gonzaga e Noviziato- progetto esecutivo – importo € 3.656.117,68.

“La necessità di intervento nasce dallo stato di degrado delle opere adibite a serbatoi di compenso che

fanno parte della rete infrastrutturale per l’accumulo e la distribuzione idrica della città. L’obiettivo del

progetto consiste nel restituire efficienza ai serbatoi sud della città di Messina. I serbatoi di

Mangialupi, Santo, Gonzaga e Noviziato sono ubicati nella zona centro-sud del comune di Messina, in

una zona compresa tra la Via Cannizzaro (già torrente Portalegni) e il viale Gazzi (torrente Gazzi). Tali

manufatti rivestono notevole importanza in seno all’ambito cittadino in quanto alimentano e/o

contribuiscono ad alimentare tra gli altri due ospedali (Il Piemonte e il Policlinico), l’Irccs Neurolesi, il

carcere, nonché una delle zone più popolose del tessuto urbano”.

L’inquinamento ambientale dei torrenti

E ancora: lavori di sotituzione della condotta dell’acquedotto Fiumfreddo in contrada Bagni del villaggio Santa Margherita di Messina – progetto fattibilità tecnico economica – importo €

1.159.000,00.

Lavori di adeguamento e ripristino del serbatoio acquedotto Montesanto I – progetto fattibilità tecnico economica – importo € 10.500.000,00.

Razionalizzazione e ottimizzazione del complesso di emungimento “Bufardo Torrerossa” – progetto esceutivo – importo € 1.366.892,00.

Lavori di manuntenzione straordinaria, ripristino idraulico, adeguamento e controllo degli scarichi fognari e del collettore Cassina.

Lavori urgenti per la risoluzione definitiva dell’inquinamento ambientale dei torrenti San Licandro, Giostra, Boccetta, Portalegni, Zaera e Gazzi – progetto esecutivo – importo € 5.092.052,65.

Gli altri lavori

LAVORI DI COPERTURA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN SABA PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORAMTIVE VIGENTI – progetto esecutivo – importo €.1.186.888,48.

SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO (CEP- MONTESANTO

MANGIALUPI) – PROGETTO FTE – importo € 4.046.181,00 €

SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO (GONZAGA NOVIZIATO-VASCONE) – PROGETTO FTE – importo € 1.593.310,00 €

SFRUTTAMENTO AI FINI IDROELETTRICI DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO (TORRE VITTORIA –

TRAPANI) – PROGETTO FTE – importo € 667.000,00 €

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DI A.M.A.M. S.P.A. – STUDIO FTE, importo € 1.750.000,00 €

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI GESTITI

DA AMAM SPA– STUDIO FTE – importo 1.250.000,00

Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in Salita Pozzicello e Vico Serrobuono nel Comune di Messina – – progetto fte – importo € 130.500,00;

Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in C.da Mastropavano, Spartà, nel

comune di Messina – progetto fte – importo € 529.500,00;

Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in via dei rosai, via dei Gerani e C.da Agliastrello

nel Comune di Messina – progetto fte – importo € 224.200,00;

Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria in C.da Aranciarella uno nel comune di Messina

– progetto fte – importo € 248.200,00;avori di realizzazione di una nuova rete fognaria in C.da Casazza nel comune di Messina (I stralcio) – progetto fte – importo € 253.200,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO – MONTESANTO 1, IMPORTO LAVORI A B.A.: € 3.111.853,56, IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 4.200.000,00, lavori consegnati in data: 9.02.2021 – in corso di esecuzione – data fine lavori 10.09.2023. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELL’ACQUEDOTTO FIUMEFREDDO

INTERVENTI SULL’INFRASTRUTTURA

IMPORTO LAVORI A B.A.: € 2.123.806,24

IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 3.110.000,00

IMPRESA: COSPIN SRL

Il 18.05.2023 si è registrato il concreto avvio dei lavori. Durata lavori prevista: 270 giorni LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI MILI MARINA NEL COMUNE DI MESSINA

IMPORTO LAVORI A B.A.: € 2.428.284,38 LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE “CASSINA” NEL TRATTO GROTTE – MILI – IMPORTO LAVORI A B.A.: € 736.537,88 – IMPORTO FINANZIAMENTO: € 1.000.000,00. Data consegna lavori: 15.07.2020. I lavori sono stati eseguiti per circa l’85%. Oggi i lavori sono sospesi e oggi si è in attesa di individuare altro operatore economico per il completamento. LAVORI DI RICERCA IDRICA E RELATIVE STRUTTURE DI CAPTAZIONE ADDUZIONE E CONVOGLIAMENTO AL FINE DI SUPERARE IL DEFICIT STRUTTURALE NEL SETTORE DELLA

DISTRIBUZIONE IDRICA A CAUSA DELLA DIPENDENZA DELL’ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO –

COMUNE DI MESSINA

IMPORTO LAVORI A B.A.: € 3.346.297,66

IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 4.500.000,00

Consegna dei lavori avvenuta parzialmente il 25.03.2022 per problemi legati al rilascio della

concessione Anas sul tratto Ortoliuzzo-San Saba.

Sono stati eseguiti lavori per circa il 20% – Condotta Mili San Pietro Mili San Marco, condotta Santa

Lucia Sopra Contesse e Condotte a San Rizzo.

INTERVENTO PIAZZA D’ARMI

Sostituzione di un tratto di condotta da 600 mm in galleria: attività in corso

Completamento:



Articoli correlati