Basile incontra i cittadini: "Non sono un sindaco chiuso nel palazzo" VIDEO - Tempostretto

Il primo cittadino nei 47 villaggi messinesi, tra emergenza acqua e pulizia. E annuncia: "12 milioni di euro entro l'anno per il rifacimento delle strade"

intervista di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non sono un sindaco chiuso nel palazzo. Vado ad ascoltare i cittadini, lontano dalla campagna elettorale, nelle sei Municipalità e nei 47 villaggi. Una scelta decisiva per stare sul territorio e ascoltare le persone. Un’azione fondamentale per amministrare bene. Un’occasione per rispondere, dialogare e raccogliere suggerimenti e segnalazioni”. Il sindaco di Messina Federico Basile in tour nei villaggi e nei quartieri della città. E sa bene che sarà incalzato su una serie di elementi critici, a partire dall’emergenza acqua.

Il programma: il sindaco nei villaggi

Si comincia lunedì 11 settembre con sei appuntamenti nel pomeriggio. Si parte dalla zona sud. Alle 16 il primo cittadino di Messina sarà oggi ad Altolia (via Ponte – piazza). Poi, alle 16.30, nuovo appuntamento a Molino (piazza Molino); alle 17 a Giampilieri Superiore (piazza Pozzo); alle 17.30 a Giampilieri Marina (via Nazionale, pressi ex Bar Trimarchi); alle 18 a Briga Marina (via Nazionale pressi Bar De Luca); infine, alle 18.30, il tour si concluderà con un incontro a Briga Superiore (piazza chiesa San Nicolò).

“12 milioni di euro per il rifacimento delle strade”

Nell’intervista video, in primo piano i temi dell’emergenza acqua, dei “punti deboli” dell’azione amministrativa, dei “dodici milioni di euro per il rifacimento delle strade entro l’anno, con un sistema fonoassorbente e drenante, per evitare i problemi avvenuti in passato”. E, ancora, la necessità di rafforzare Messina Servizi, come organico, per lo spazzamento e la pulizia, e il problema della bitumazione sul viale Italia, con i nodi strutturali legati agli alberi.

