Basile riceve a Palazzo Zanca gli chef messinesi Paolo Romeo e Maria Carlotta Andreacchio - Tempostretto

Rappresenteranno la Sicilia alla Festa nazionale del cuoco, in programma a Bari, proponendo un buffet di prodotti tipici messinesi

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi a palazzo Zanca lo chef Paolo Romeo, presidente dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina, e la chef Maria Carlotta Andreacchio. I due, il prossimo 24 ottobre, rappresenteranno la Sicilia alla festa nazionale del cuoco della federazione italiana, in programma a Bari. I due chef messinesi prepareranno un buffet con i prodotti tipici della città di Messina. Il 25 ottobre sempre a Bari la chef Carlotta Andreacchio riceverà la nomina di lady chef provinciale nel sodalizio delle lady chef nazionali.

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino: “Ho voluto ricevere il presidente e la tesoriera dell’associazione cuochi e pasticceri Messina – ha spiegato il sindaco Basile – per complimentarmi personalmente per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi e per il prestigioso incarico di rappresentare la nostra città”.