Basile: “Scurria? Aspettiamo la fine del procedimento”

Le parole del sindaco di Messina sulla procedura di revoca dell'incarico di sub commissario: "Conta il risanamento"

MESSINA – Dal sindaco di Messina è partito il caso Marcello Scurria con il conflitto sulle case a Contesse e l’avviso d’asta della discordia. E poi la lettera al presidente della Regione siciliana. Ora, nel momento in cui viene comunicata da Schifani al diretto interessato l’avvio della procedura di revoca come sub commissario al Risanamento, Federico Basile preferisce non pronunciarsi. Sa bene che tutta l’opionione pubblica ha visto nella scelta del presidente la conseguenza dell’accordo in costruzione con Cateno De Luca. E ora non intende entrare nella polemica politica.

“Aspettiamo l’esito della procedura in corso. Il tema del risanamento è centenario, c’è qualcuno (De Luca, n.d.r.) che lo ha acceso ed è nata Arisme (primo presidente Scurria, n.d.r.). L’importante è proseguire nel portare avanti questo processo fondamentale. Il risanamento è un interesse primario. La procedura è aperta e, al di là delle esternazioni dell’avvocato Scurria, preferisco non commentare”.

Anche se la procedura è aperta, è ufficialmente venuta meno la “fiducia politica” e sono state rilevate alcune “criticità”. In base a quanto ha comunicato al sub commissario l’ufficio di gabinetto di Schifani, di conseguenza, non c’è margine per un passo indietro.

