Il conflitto Basile-Scurria sulle case a Contesse, da Siracusano appello alla pacificazione

In merito alla polemica politica, la sottosegretaria auspica un ritorno alla "collaborazione istituzionale"

MESSINA – “Scontro Basile – Scurria. L’attacco del sindaco sull’acquisto delle case di Contesse all’asta e la controffensiva del sub commissario al risanamento: in merito al conflitto istituzionale, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano, auspica una pacificazione “sotto la guida saggia di Schifani”. Dopo la lettera del primo cittadino proprio al commissario al risanamento, Renato Schifani, il presidente della Regione ha chiesto a Scurria una relazione dettagliata. Oggetto della discordia la partecipazione all’asta pubblica nel fallimento della ditta Anfa Costruzioni Srl da parte della struttura commissariale, con un acquisto maggiore rispetto all’offerta del Comune.

“Il risanamento è un obiettivo per la città e deve stare fuori dalla battaglia politica”

Ha messo in evidenza ora la sottosegretaria, principale sponsor politica del sub commissario: “Alcuni organi di informazione si stupiscono per un mio mancato intervento in merito alla vicenda Basile-Scurria. Il motivo è semplice. In questi anni ho preferito sempre parlare con i fatti più che con le note stampa, e soprattutto dichiarare alla stampa i traguardi raggiunti che sono modestamente tantissimi. E i messinesi hanno potuto apprezzare la concretezza della mia azione politica tanto a livello nazionale quanto in quello locale. Per di più ho più volte ribadito che le polemiche e le battaglie politiche devono stare alla larga dal risanamento: un obiettivo della città che deve essere perseguito senza bandiere di parte e con la massima condivisione. E in effetti il tavolo istituzionale convocato dalle prefetta Di Stani qualche settimana fa, in occasione della visita del presidente della commissione Periferie, Battilocchio, sembrava esattamente il coronamento di questi auspici”.

Prosegue la deputata. “Il presidente della Regione siciliana e commissario per il risanamento, Renato Schifani, esaminerà le carte con attenzione e con massima serenità, esercitando come sempre un ruolo di garanzia nei confronti di tutti gli attori coinvolti. Del resto Marcello Scurria non ha certamente bisogno di ulteriori sponsor: per lui parlano i numeri, i traguardi raggiunti, e il grande consenso popolare riscosso a Messina quotidianamente in questi anni. Sono certa che questa vicenda si risolverà nel migliore dei modi sotto la saggia guida del presidente Schifani. E che si tornerà presto alla positiva collaborazione istituzionale che io stessa ho sempre auspicato e sollecitato”.

