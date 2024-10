Basket, Cristina Correnti confermata presidente della Fip Sicilia

L'elezione ha avuto luogo a Messina, nel weekend anche lo svolgimento del "Memorial Gebbia" che ha incoronato la Pcr Unime

MESSINA – La presidente uscente Cristina Correnti era l’unica candidata ed è stata confermata con 123 voti sui 130 che hanno votato. L’elezione si è svolta domenica 29 settembre alla Cittadella Sportiva Universitaria di Messina. Insieme alla presidente rieletta sono stati scelti anche i consiglieri: Francesco Cavallo, Mario Conte, Giorgio Dimartino, Giuseppe Grillo, Dario Provenzani e Davide Santangelo. Sono stati infine scelti come delegati all’assemblea elettiva nazionale Riccardo Giambò, Francesco Scardi e Sabrina Sidoti.

“È stata un’elezione diversa – è stato il commento della presidente Correnti – con la candidatura unica si abbassa la tensione, ma aumenta il senso di responsabilità. Avere comunque avuto un largo consenso mi spinge a dare sempre il massimo. Un grande impegno verso le società che hanno avuto fiducia in me e cercheremo con la collaborazione di queste di andare oltre e fare sempre di più. Ringrazio chi ha avuto fiducia nella mia candidatura già quattro anni fa quando hanno messo la ‘x’ sul cambiamento”.

Erano presenti 53 dei 160 presidenti aventi diritto al voto e 77 hanno fatto pervenire la delega perché impossibilitati a raggiungere il Palazzetto Polivalente. II presidente dell’assemblea è stato Enzo Falzone, vice presidente vicario del Coni Sicilia, e vice presidente Agatino Cundari, revisore dei conti Fip Sicilia. Il totale di 130 voti rappresenta l’81% degli aventi diritto. Per la presidente del comitato regionale i voti sono stati: Correnti 123, schede bianche 7. Per i consiglieri: Provenzani 123, Cavallo 122, Dimartino 119, Grillo 119, Conte 115, Santangelo 115, schede bianche 7. Per i delegati all’assemblea nazionale: Giambò 110, Scardi 110, Sidoti 107, schede bianche 2. Per la prima volta è stato utilizzato il sistema di voto elettronico.

Il Memorial Gebbia alla Pcr Unime

Sempre a Messina, tra l’area all’aperto di Villa Dante e il PalaTracuzzi venerdì e sabato si è giocato il torneo Under17 in ricordo di coach Gaetano Gebbia. Ad aggiudicarselo la Pcr Unime che ha battuto per 73-58 in finale la Pallacanestro Viola. Il terzo posto è andato alla Lumaka Reggio Calabria che ha superato nella finalina la Virtus Ragusa Academy per 47-32.

Alle finali era presente la famiglia Gebbia: la moglie Mattia, le figlie Ida e Francesca e il fratello Ninni. Proprio quest’ultimo, presidente del comitato allenatori regionale, ha consegnato il premio fair play al collega Stefano Scarpa, coach della Viola Reggio Calabria.

Il prossimo passo per ricordare coach Gebbia sarà la scelta di un giovane allenatore che riceverà la borsa di studio ideata dal comitato regionale per sostenere il suo percorso formativo, in modo da poter diventare professionista.