Basket, in B femminile San Matteo Messina supera Katàne

La dodicesima giornata del campionato di serie B femminile ha visto vincere le due squadre messinesi San Matteo e Unime

MESSINA – Vittoria sofferta per le biancorosse del San Matteo nel 12° turno del campionato di Serie B femminile. La formazione della presidente/coach Grillo ha prevalso, al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, sul Katane Basket per 46-44. Una partita emozionante, intensa e che ha visto le due squadre davanti nel punteggio a fasi alterne.

Nelle altre sfide della giornata si registrano le vittorie dell’Unime, contro Gonzaga per 66-55, e di Viagrande ai danni della Stella Basket Palermo per 71-57. Premiate dunque tutte le formazioni che sulla carta giocavano in casa, San Matteo si allena e vorrebbe tornare a giocare al più presto al PalaRitiro, si è in attesa dell’omologazione.

Riposava la capolista Alcamo che resta imbattuta e al primo posto con 20 punti, segue Viagrande a 16 con una partita in più, San Matteo a 14, Katane a 10, Stella Basket Palermo a 8, l’Unime a 4 e chiude Gonzaga con 0 punti ed è l’altra squadra del girone unico siciliano ad aver disputato una partita in più. Settimana prossima in trasferta San Matteo contro il fanalino di coda Gonzaga, mentre aspetta in casa la Stella Basket Palermo l’Unime, completa il turno Alcamo-Viagrande con Katane che riposerà.

San Matteo – Katane 46-44

Le ospiti partono forte, chiudendo il primo quarto sul 15-8 grazie a Katerynchyk, che con i suoi 5 punti guida l’attacco. Le biancorosse, però, rispondono con grinta, mantenendosi in partita grazie al gioco di squadra. Nel secondo quarto, Martina Cosenza sale in cattedra con 7 punti fondamentali, ma Katane chiude comunque avanti 29-21 all’intervallo.

Il terzo quarto è tutto delle ragazze di coach Grillo. Con un parziale di 13-3 ribaltano il risultato e passano in vantaggio 34-32, trascinate da Ludovica Arigò, autrice di 5 e Simona Cascio con 4 punti. L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto. Nel finale Aleo segna una tripla che porta Katane avanti 40-44. Coach Grillo chiama timeout e ridisegna le strategie. Yanina accorcia subito le distanze con uno straordinario canestro da sotto (42-44). Ludovica pareggia con un arresto e tiro impeccabile (44-44). A 7 secondi dalla fine, Melita trova il canestro della vittoria, fissando il punteggio sul 46-44. Katane prova l’ultimo assalto, ma la difesa delle biancorosse è impeccabile e chiude ogni spazio, consegnando alla squadra una vittoria fondamentale.

San Matteo: Morabito 2, Essouisy 2, Mercancini 5, Ingrassia 4, Cosenza 9, Vinci 0, Cascio 7, Arigó 11, Melita 6, Polizzi 0, Di Blasi 0, Cafarella 0.

Coach: Grillo. Assistenti: Lucchesi, Bonaccorsi. Preparatore fisico: Cordaro.

Katane Basket: Dato 0, Katerynchyk 17, Ferlito 0, Aleo 12, Licciardello 4, Distafano 0, Di Dio 9, Nicosia 0, Amico 2, Cardi’ 0, Pandolfo 0, Cantarella 0.

Coach: Gambino

Arbitri: Catania, Pulvirenti. Parziali: 8-15, 13-14, 13-3, 12-12.

