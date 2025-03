Basket School Messina chiama a raccolta cittadinanza e studenti

Gli scolari affronteranno un doppio turno casalingo, alla Cittadella Sportiva Universitaria, contro Bisceglie e Monopoli

MESSINA – Due partite fondamentali, due occasioni da non perdere. La Basket School Messina si prepara a vivere un doppio impegno casalingo cruciale per la corsa ai playoff. Al Polivalente della Cittadella Sportiva dell’Annunziata arriveranno prima Bisceglie e poi Monopoli, gare che potrebbero dare una svolta alla stagione. Con soli due punti di distacco dalla zona playoff, il sostegno del pubblico sarà determinante e, per questo, la società chiama a raccolta i tifosi, la città e tutti gli appassionati di basket.

Sin da domenica alle ore 17 contro i Lions Bisceglie, la squadra ha bisogno di calore e supporto sugli spalti: “Siamo in un momento cruciale della stagione e vogliamo il massimo coinvolgimento della città – sottolinea Alberto Frassica, responsabile marketing della Basket School Messina – per queste due sfide fondamentali abbiamo bisogno del nostro pubblico. Tifosi, studenti, famiglie, tutti insieme per spingere la squadra verso un traguardo importante. Stiamo lavorando per trasformare queste partite in due eventi speciali, coinvolgendo scuole e università. Inoltre, domenica il settore giovanile della Basket School Messina sarà presente per accompagnare i giocatori durante l’ingresso in campo. Un momento simbolico, ma che rafforza il senso di appartenenza e passione per i colori giallorossi”.

Articoli correlati