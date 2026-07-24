Basket School Messina, da Barcellona arriva Dancetovic

Ingaggiata la guardia serba classe 2004 Veljko Dancetovic
MESSINA – La Messina Basket School ufficializza l’ingaggio di Veljko Dancetovic, guardia serba classe 2004, sesto nuovo innesto del roster giallorosso dopo gli arrivi di Bakir Samardzic, Aaron Lomele, Vuk Gojkovic, Cheick Keita e Matteo Antonio Melvin. Un altro giovane di prospettiva, già in possesso di una buona esperienza nel campionato di Serie B Interregionale, che va a rinforzare il reparto esterni a disposizione di coach Pippo Sidoti.
Il profilo di Dancetovic
Guardia mancina di 191 centimetri, Dancetovic arriva in Italia in giovane età, iniziando il proprio percorso con la Next Step Rapallo. Nella stagione 2019/20 veste la maglia dell’Aurora Basket Chiavari, disputando il campionato Under 16 Gold e mettendosi subito in evidenza con una media di 19,6 punti a partita. Le prestazioni offerte in Liguria gli aprono le porte della Trapani Shark, con cui prosegue il proprio percorso di crescita. Nella stagione 21/22 prende parte al campionato Under 19 Regionale, chiudendo con 14,8 punti di media, e fa contemporaneamente il proprio esordio in Serie A2. Parallelamente veste anche la maglia della Nuova Pallacanestro Marsala in C Silver, torneo concluso con una media di 10,9 punti a gara.
Le esperienze passate
La crescita prosegue nelle due stagioni successive. Nel 2022/23 migliora ulteriormente il rendimento a livello giovanile, salendo a 18,5 punti di media con l’Under 19 Regionale, collezionando al tempo stesso undici presenze in Serie A2 e 11,4 punti di media in C Silver. Nel 23/24 aumenta il proprio spazio con la prima squadra della Trapani Shark in A2, confermando anche le proprie doti realizzative in Serie C a Marsala, dove viaggia a 17,5 punti di media.
Nel 24/25 approda ai Lions Bisceglie, disputando il campionato di Serie B Interregionale e totalizzando 222 punti in 36 presenze. Nell’ultima stagione indossa invece la maglia di Barcellona, sempre in Serie B Interregionale, chiudendo con 173 punti in 33 partite. Il suo massimo stagionale di 13 punti arriva proprio contro la Messina Basket School nella gara di ritorno.