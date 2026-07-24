Serie D, il Milazzo completa lo staff tecnico con Cataldi e Di Dio

La società mamertina continua a lavorare alla prossima Serie D. Cataldi sarà il vice di Catalano, Di Dio confermato preparatore dei portieri

MILAZZO – All’indomani della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso, a cui erano presenti il presidente Anselmo, il direttore sportivo Martello ex Messina e il direttore generale Costantino, con la presenza delle istituzioni con il sindaco Midili, la Ss Milazzo comunica di aver affidato l’incarico di vice allenatore della prima squadra a Michele Cataldi. Classe 1969 e originario di Terlizzi (Bari), Cataldi è un profilo di spessore tecnico e umano, che lavorerà al fianco di mister Gaetano Catalano.

Il profilo di Cataldi

L’allenatore vanta già un’esperienza con la SSD Milazzo, formazione che ha guidato in passato nelle categorie regionali. Il tecnico inoltre ha ricoperto l’incarico di vice allenatore al Sant’Agata, mettendosi in mostra nel torneo di Serie D. Cataldi, allo stesso tempo, in quarta serie ha guidato l’Acicatena ma ha accumulato esperienza anche in campionati regionali tra le fila di Città di Messina, Due Torri, Pro Mende, Pro Tonnarella, Merì e Polisportiva Acquedolcese.

Da calciatore, infine, Cataldi vanta una ricca esperienza nel professionismo. Il classe ‘69 ha militato a lungo in Serie C ma ha pure calcato i campi di Serie B ai tempi dell’Acireale. “Sono orgoglioso – dichiara il mister – di affiancare Catalano come vice. Arrivo in una squadra ambiziosa e importante. Sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

Confermato Di Dio per i portieri

Conferma per Agostino Di Dio come preparatore dei portieri. Di Dio farà parte dello staff tecnico mamertino per la sesta stagione di fila ma in generale vanta un’esperienza di oltre dieci anni al seguito del Milazzo. Il preparatore è divenuto un autentico simbolo e rappresenta un vero e proprio punto fermo del mondo mamertino. Di Dio vanta anche lunghi trascorsi da calciatore del Milazzo, di cui ha difeso la porta per diverse stagioni calcando anche i campi di Serie C.

“Sono felice – dichiara Di Dio – per questa riconferma. Ringrazio il presidente Taranto e tutti i dirigenti per la fiducia, che cercherò di ripagare con il lavoro quotidiano e i risultati. Ringrazio anche la presidenza e i dirigenti uscenti per ciò che hanno fatto negli anni passati”.

“Con mister Catalano – aggiunge – ci conosciamo da sempre e sono orgoglioso di far parte del suo staff. Per me il Milazzo rappresenta una seconda pelle e sono onorato di continuare a lavorare sotto il segno dell’aquila mamertina”.