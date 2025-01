Basket School Messina domina il derby dello Stretto: +20 sulla Viola Reggio Calabria

I peloritani battono la capolista e agganciano il quarto posto

Una strepitosa Basket School Messina conquista il derby dello Stretto di ritorno e supera la Viola Reggio Calabria con un netto 73-53, dominando il gioco in ogni fondamentale sin dal primo parziale. Un successo importante in una gara che metteva in palio punti pesanti anche per la seconda fase del campionato e all’inizio di una settimana in cui la Basket School Messina affronterà anche Piazza Armerina e Angri. In un PalaTracuzzi colmo di entusiasmo e che ha regalato un grandissimo colpo d’occhio, incitando senza sosta gli scolari, spiccano le prove di Yeyap e Di Dio, migliori realizzatori dell’incontro con 19 punti. Doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzo per Miaffo.

Prima della palla a due, minuto di raccoglimento disposto per ricordare la memoria di Drazen Dalipagic. Basket School Messina ancora senza Diakhate e con Pippo Sidoti che conferma il quintetto delle ultime uscite composto da Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap. Inizio con le marce altissime per i peloritani con il primo canestro del capitano e la tripla di Busco che poi alza anche uno spettacolare alley-oop per Yeyap. La tripla di Miaffo dopo 2’42” vale l’iniziale 10-0, con il parziale interrotto dal canestro di Ivanaj. Subito tre falli per Idiaru, con Yeyap che domina sotto canestro e infila cinque punti consecutivi per il 15-2, come fa poco dopo capitan Di Dio che piazza la tripla del 20-8. Bomba anche di Fernandez, altro canestro dalla media di Di Dio e secondo fallo di Busco (dubbio, ci poteva stare l’infrazione in attacco di Bangu), con Paulinus che segna l’ultimo canestro del quarto dalla lunga distanza per il 22-14.

Al rientro in campo segnano Tartaglia e Di Dio (che tocca già la doppia cifra). Dentro Guduric e punteggio che si blocca d’improvviso, in una fase di gara estremamente confusa e con la Viola che deve rinunciare all’infortunato Fernandez. Bel canestro di Busco, che poi lascia il campo dopo aver commesso il terzo fallo: dentro Incremona, ma Basket School che resta sul pezzo, con un libero di Janic, il gioco da tre punti di Yeyap (10 per lui fin qui) e il canestro di Miaffo per il 34-20. Leonardo Di Dio sigilla un primo tempo ad alta intensità firmando la tripla del 37-21.

Dopo l’intervallo lungo, arriva il canestro di tabella non dichiarata di Donati, che si scusa sportivamente per il colpo fortunato. Segna ancora Di Dio, Tartaglia fa 2/2 dalla lunetta e il firma il massimo vantaggio sul 41-24. Tripla di Ani, ma Tartaglia accende ulteriormente un già caldissimo PalaTracuzzi con una clamorosa stoppata su Bangu e con quattro punti in fila per il 45-29. Quinto fallo proprio di Bangu e altro parziale della Basket School che tocca il +23 sul 51-28 con i liberi di Yeyap e due splendide realizzazioni di Miaffo. Giocano con personalità i giallorossi per superare il pressing a tutto campo della Viola che accorcia sul 51-31. Incremona resta in campo per tanti minuti e trova un canestro importante che, seguito dal centro di Paulinus, manda il quarto in archivio sul 53-35.

Torna Busco dopo il lungo riposo, segna Yeyap che poi inchioda anche il +22 dopo una palla recuperata. Discutibile canestro valido assegnato ad Ivanaj, tecnico alla panchina di casa e parzialino di 4-0 Viola (57-39). Bel canestro in penetrazione di Busco, con la gara che adesso è parecchio spezzettata dai fischi arbitrali: in una manciata di secondi arrivano il quarto di Busco e il terzo di Tartaglia e Miaffo che poi affonda la schiacciata su un assist a tutto campo di Leo Di Dio e realizza anche il 64-42. Basket School già in bonus, cinque punti in fila per la Viola che va tanto in lunetta con e risale sul 64-47 a 3’32” dalla fine. Liberi di Yeyap e Tartaglia a spegnere definitivamente ogni tentativo di una rimonta che adesso sarebbe davvero clamorosa. La tripla di capitan Di Dio del 71-52 sigilla lo splendido successo dei messinesi. Ultimi secondi in campo per Sasha Lembo che lotta a rimbalzo, subisce fallo da Donati e fa in tempo a realizzare i primi punti della sua carriera in Serie B interregionale con i liberi del 73-53.

Basket School Messina-Viola Reggio Calabria 73-53

(22-14, 37-21, 53-35, 73-53)

Basket School Messina: Guduric, Incremona 2, Mollica, Di Dio 19, Miaffo 13, Tartaglia 10, Caruso, Lembo 2, Busco 7, Diakhate, Janic 1, Yeyap 19. All. Sidoti.

Viola Reggio Calabria: Idiaru 5, Ani 5, Paulinus 12, Simonetti 9, Fernandez 3, Mazza, Marinelli, Cessel, Donati 4, Ivanaj 14, Nicolò, Bangu 1. All. Cadeo.

Arbitri: Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Daniele Barbagallo di Acireale

(si ringrazia Giovanni Mazzullo per la concessione delle foto)