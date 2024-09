Basket School Messina e Barcellona 4.0 parteciperanno al Trofeo Sant’Ambrogio

Le due formazioni impegnate oltre lo Stretto giovedì e venerdì insieme a Viola Reggio Calabria e Academy Catanzaro

MESSINA – La Basket School Messina e il Barcellona 4.0, entrambi formazioni messinesi che militano in Serie B Interregionale, saranno ai nastri di partenza del 48° “Trofeo Sant’Ambrogio”. Quella che si svolgerà al PalaCalafiore di Reggio Calabria è una delle manifestazioni cestistiche più longeve, e avrà luogo giovedì 19 e venerdì 20 settembre.

I giallorossi di Pippo Sidoti saranno impegnati giovedì 19 alle 20:30 contro i padroni di casa della Redel Viola Reggio Calabria, per il primo vero derby dello Stretto di questa stagione. Nell’altra semifinale (palla a due alle 18:30) si affronteranno Barcellona 4.0 e Basket Academy Catanzaro. Le vincitrici dei due incontri giocheranno la finalissima venerdì 20 alle 20:30, mentre alle 18:30 andrà in scena la gara valida per il terzo e quarto posto tra le perdenti delle due semifinali.

Mazzù: “Saranno due test impegnativi”

“Per noi è un piacere partecipare a un torneo storico come il Sant’Ambrogio – dice Clemente Mazzù – affrontiamo subito la Viola Reggio Calabria e ciò rappresenta un momento bello anche per le due tifoserie, nonostante sia ancora precampionato. Non avendo fatto altre amichevoli, i due test saranno molto importanti per saggiare il lavoro svolto finora dai nostri ragazzi. Per questo c’è curiosità da parte di tutti e, anche se mancheranno ancora dieci giorni all’inizio del campionato, sicuramente si comincerà a vedere qualcosa di significativo, soprattutto perché le avversarie che affrontiamo sono tra le più quotate del prossimo campionato di Serie B interregionale. Saranno due test impegnativi, non solo dei semplici scrimmage e ciò accrescerà ulteriormente il valore delle prove che forniremo”.

