Basket School Messina e Svincolati Milazzo pescano dai balcani

Annunciate altre due operazioni per le due formazioni che lo scorso anno hanno raggiunto i playoff in serie B Interregionale di basket

La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Srdan Sakovic, pivot classe 2005. È il quinto innesto ufficiale operato in sede di mercato dalla società giallorossa, dopo gli accordi raggiunti con Giordano Chakir, Hamish Warden, Riccardo Pio Vinciguerra e Leonardo Marinelli. La Svincolati Milazzo dopo Tomas Rimsa si pregia comunicare la conferma di Luka Lalic nel roster che disputerà la stagione sportiva 2025/2026 del campionato di Serie B Interregionale.

Sakovic alla Basket School Messina

Montenegrino di 210 cm, Sakovic è arrivato in Italia appena sedicenne nel 2021 per indossare la casacca della Delfini Monopoli, completando la stagione di Serie D con 4,5 di media. Nel 2023 passa ai torinesi del Don Bosco Crocetta e si ritaglia subito uno spazio importante realizzando 123 punti complessivi nel campionato di Serie C, dando anche il proprio contributo alla formazione Under 19 Eccellenza nazionale. Lo scorso anno, in Serie B interregionale, chiude con 4,4 di media e un season high di 22 punti, messo a segno con il Basket Club Serravalle. Con la U19, invece, arriva fino alla fase nazionale, classificandosi tra le prime otto migliori formazioni d’Italia.

Lalic confermato dalla Svincolati Milazzo

L’ala serba, classe 2001, 198 cm, al suo primo anno a Milazzo ha chiuso la stagione con 13.2 punti di media realizzati ed un best di 25 pt. Luka è adesso pronto a rimettersi a disposizione di Coach Priulla che potrà contare nuovamente sul suo cecchino. Si ringraziano i procuratori dell’atleta, Zivanovic e De Rosa, per il buon esito della trattativa.