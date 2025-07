Basket School Messina, ingaggiato il pivot Giordano Chakir

Per il classe 1998 di 205 cm è un ritorno a Messina avendo vestito in passato la maglia del Castanea, è il terzo innesto ufficiale degli scolari

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Giordano Chakir, pivot classe 1998. È il terzo innesto ufficiale operato in sede di mercato dalla società giallorossa che nei giorni scorsi aveva annunciato gli accordi con Hamish Warden e Riccardo Pio Vinciguerra.

Lungo di 205 cm con tanti punti nelle mani (doppia cifra di media complessiva nelle ultime undici stagioni), Chakir è reduce da una stagione in Serie C con Cus Catania e New Best Basket Mazzano. Importanti le medie raggiunte: 16,3 con gli etnei, 11,4 con i lombardi.

In precedenza aveva vissuto due ottime stagioni a Messina con la maglia gialloviola del Castanea: 16,1 di media in C Gold nel 22/23 e 12,3 in quella successiva disputata in Serie B interregionale, con un personal best di 27 contro la Viola Reggio Calabria.

In precedenza Giordano Chakir aveva vissuto annate in costante doppia cifra di media in C Gold con New Caserta Basket (12,3) e Basket Fossano (11,1) e in C Silver con Ferentino (12,2). Per lui esperienze anche con Caorle e Bellizzi e in Serie B con Scauri e Green Basket Palermo, per una carriera iniziata con Sam Roma e Virtus Assisi.

