Basket School Messina non brilla, Sidoti: “Non ci siamo espressi al meglio”

I giallorossi superano Bari alla Cittadella e continuano a inseguire l'ottavo posto che vale i playoff. Vittoria per Milazzo e

MESSINA – Ad una giornata dalla fine, con alcune partite del turno infrasettimanale che si completerà questa sera, sorridono le due formazioni messinesi nel PlayIn Gold. Basket School Messina e Svincolati Milazzo ottengono due vittoria casalinghe rispettivamente con Bari e Brindisi, un sorriso dolce amaro però per gli scolari giallorossi autori di una prestazione non brillante contro l’ultima in classifica e orma fuori dalla lotta playoff. Certezza invece per Milazzo che dopo un primo tempo equilibrato mette la distanza che serve con gli avversari pugliesi fino alla sirena finale, il gruppo del presidente Giambò si appresta a chiudere questa seconda fase al secondo posto. Unica sconfitta di giornata nell’ultima partita che vedeva una messinese sul parquet, visto il turno di riposo forzato di Castanea, ed è toccata al Barcellona 4.0 che cede al PalAlberti a Corato in uno scontro diretto per provare a migliorare il proprio piazzamento in vista dei playout. Domenica fermo il campionato e l’ultima giornata che svelerà tutti i verdetti in vista di playoff e playout rimandata al weekend del 26 e 27 aprile.

Coach Pippo Sidoti della Basket School Messina a fine match: “Abbiamo giocato contro una squadra buona che ci ha messi in grande difficoltà, noi non ci siamo espressi al meglio. Sembravamo un po’ presi dallo scirocco. Tante palle perse e palloni scappati dalla mani, nei momenti di difficoltà siamo riusciti a difendere e ottenere quel piccolo break che ci siamo portati fino alla fine. Janic è tornato quello che conoscevamo e avevamo lasciato lo scorso anno. Si sta allenando bene e lui forse in questa parte finale può essere l’uomo in più. I ragazzi mi sembrano stanchi e andati di testa, la stagione è stata lunga e forse non amano la pressione, ma mi chiedo in quanti vorrebbero trovarsi al loro posto in questa situazione a giocarsela”.

Basket School Messina – Adria Bari 65-57

Pippo Sidoti conferma il quintetto formato da Busco, Di Dio, Miaffo, Tartaglia e Yeyap e subito tripla di Di Dio ad aprire la partita. Bisogna attendere altri 2’30”, poi, per annotare un libero di Yeyap (4-0). Di Dio segna ancora dalla media, poi Callara e Tartamella sbloccano i pugliesi, mentre Yeyap trova la via canestro pure a metà quarto e ancora a 2’26” dalla sirena per il 10-6. Adria Bari resta incollata, l’ex Tartamella pareggia a quota 10 a 1’25”, ma il quarto va in archivio sul 12-10 con il primo canestro della serata di Janic.

Tripla di Lupo, sorpasso barese in avvio di secondo parziale e anche Rodriguez realizza dalla lunga distanza il 12-16. Yeyap recupera e schiaccia dopo due minuti di gioco e Di Dio pareggia con il solito jumper dalla media. È un momento della gara in cui le percentuali si alzano tantissimo, con una pioggia di triple da una parte e dall’altra: segnano, nell’ordine, Pelucchini, Janic, Callara, altre due volte Janic e Di Dio per il 28-24 messinese. Dentro Guduric che va a segno dopo i liberi di Preite con un bel movimento sotto canestro. Canestro anche di Tartaglia che poi va in panchina dopo aver commesso il secondo fallo personale (32-26 a 90” dall’intervallo). Adria Bari torna a contatto con Tartamella e Pelucchini, ma il quarto è chiuso da Guduric sul 34-30.

Avvio di terzo quarto non semplice per la Basket School Messina, con il pareggio firmato da Pelucchini e Rodriguez e con Diakhate che commette due falli in un minuto. Torna Tartaglia, ma Pelucchini opera il sorpasso, mentre Janic segna i primi punti del quarto ai liberi a 6’21”. Sul 36-36 i giallorossi piazzano il parziale che si rivelerà decisivo: un 9-0 complessivo in cui spiccano cinque punti di Tartaglia e anche due liberi di Di Dio. 43-36, Console chiama timeout e il solito Pelucchini stoppa il break con un libero. Torna Yeyap per Guduric, segna ancora Janic, Anibaldi mette la prima tripla del quarto per Adria Bari e ancora Tartaglia fa 47-40. Fallo di Busco che incassa anche il tecnico, Pelucchini realizza tre liberi e si porta a quota 17, raggiunto poco dopo anche da Janic che concretizza una veloce ripartenza con il canestro del 49-43 che dà il via agli ultimi dieci minuti.

Tripla di Rodriguez, canestri di Di Dio e Anibaldi per una partita resta viva e in bilico. Triple di Janic e Callara e Basket School Messina sul 55-51, dopo un libero di Yeyap, a 7’00” dalla fine della gara. Di Dio recupera tre palloni fondamentali, realizza un canestro importante e giallorossi sul +9 grazie anche a Tartaglia (60-51 a 3’32”). Adria Bari molto concreta, si riporta sul -5 con Anibaldi e Pelucchini, ma Busco piazza la tripla che chiude virtualmente il conto sul 63-55 (unico canestro della sua serata). Preite non sbaglia dalla lunetta, il ferro sputa la bomba di Janic, ma a 18” dalla sirena ci pensa Yeyap a realizzare il 65-57 finale. Serata da incorniciare per Nikola Janic, autore di 20 punti, in doppia cifra anche Di Dio, Tartaglia e Yeyap.

Svincolati Milazzo – Brindisi 89-80

Ottimo avvio degli uomini di coach Priulla che scappano via 30-18 nel primo quarto, segue però la reazione veemente dei ospiti pugliesi che di fatto restituiscono la stessa moneta ai locali per 19-31 con le due formazioni che vanno al riposo lungo sul 49 pari. Al rientro altro allungo di Milazzo (20-13) che vale un piccolo vantaggio che poi sarà mantenuto anche negli ultimi dieci minuti nel quarto più equilibrato della sfida (20-18) per fissare il punteggio sul finale 89-80. Top scorer della sfida del PalaMilone Rimsa con 22 punti, seguito da Lalic 18, in doppia cifra anche Scredi 15, Quarta 11 e Bolletta 10. Doppia doppia per Rimsa con 12 rimbalzi, assist molto attivo con quattro assist nella gara.

Barcellona – Corato 56-78

Sconfitta in casa per il Barcellona che con una giornata alla fine forse complica la propria risalita verso una posizione più comoda in vista dei playout. La squadra longanese approccia peggio degli ospiti la sfida 14-21 il primo quarto e all’intervallo lungo il divario aumenta ancora sul 22-41. Al rientro dagli spogliatoti in gestione Corato con Barcellona che comunque continua a perdere terreno, 36-58. Nell’ultimo quarto, il migliore per i locali, il divario non aumenta con le due squadre che pareggiano 20-20 nei dieci minuti e Corato che porta via i due punti imponendosi 56-78.

Risultati e classifica PlayIn Gold

Reggio Calabria – Monopoli 65-83

Basket School Messina – Adria Bari 65-57

Svincolati Milazzo – Brindisi 89-80

Piazza Armerina – Molfetta 91-81

Matera – Avellino (in programma giovedì sera)

Angri – Bisceglie (in programma giovedì sera)

Monopoli 30

Svincolati Milazzo 28

Piazza Armerina 26

Angri* 24

Viola Reggio Calabria 22

Basket School, Matera*, Bisceglie*, Avellino* 20

Molfetta 16

Brindisi 12

Bari 10

*una partita in meno

Risultati e classifica PlayIn Out

Rende – Termoli 72-62

Barcellona – Corato 56-78

Academy Catanzaro – Benevento (in programma giovedì sera)

Antoniana – Canosa (in programma giovedì sera)

Marigliano – Mola (in programma giovedì sera)

Riposava: Castanea

Castanea 32

Benevento*, Termoli 28

Corato, Rende, Academy Catanzaro*, Canosa* 22

Barcellona, Marigliano* 20,

Antoniana* 18

Mola* 12

*una partita in meno