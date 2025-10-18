Basket School Messina ospita Bari, derby tra Svincolati Milazzo e Barcellona

La presentazione della quarta giornata in Serie B Interregionale di Basket. Le dichiarazioni di Sidoti, tecnico degli "scolari"

Archiviata la sconfitta sul parquet di Monopoli, la EcoJump Messina Basket School torna a giocare davanti al proprio pubblico per affrontare la Tecnoeleva Adria Bari. Una gara importante per riprendere il cammino e dare continuità alla crescita del gruppo allenato da Pippo Sidoti. Nella quarta giornata però interessante anche la sfida tra Svincolati Milazzo e Barcellona che si sfidano nel derby al PalaMilone.

Coach Sidoti presenta la sfida dei peloritani

“La sconfitta è stata metabolizzata – commenta il coach Pippo Sidoti – perché vincere a Monopoli è come fare 6 al Superenalotto. Bisognava disputare la partita perfetta: noi l’abbiamo fatta solo per due quarti e poi nell’ultimo, quando siamo stati all’altezza della situazione. Ma il break del terzo periodo ha reso tutto più complicato. Loro, insieme a Ragusa e alla Viola, sono secondo me la squadra più forte del campionato”.

Adesso l’obiettivo è tornare subito al successo domenica 19 ottobre alle ore 18: “Quella con Bari è una di quelle partite che non si possono sbagliare – sottolinea l’allenatore giallorosso – e in cui la tensione è molto alta. Dobbiamo vincere a tutti i costi, perché perdere due punti in casa renderebbe il cammino più difficile. È una gara alla nostra portata e, con tutto il rispetto per l’amico Enrico Fabbri, domenica dobbiamo fare risultato. Il gruppo sta crescendo, anche se a Monopoli abbiamo fatto un piccolo passo indietro: ci può stare contro una squadra di quel livello. Il campionato è molto più competitivo rispetto allo scorso anno, anche perché affrontiamo formazioni pugliesi che tradizionalmente allestiscono roster di spessore e giocano in campi molto caldi. Il livello si è alzato, ma l’importante è esserci e noi dobbiamo restare sempre competitivi”.