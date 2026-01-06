 Messina. Si chiude Natale in periferia con l'arrivo della Befana

Messina. Si chiude Natale in periferia con l’arrivo della Befana

Redazione

Messina. Si chiude Natale in periferia con l’arrivo della Befana

martedì 06 Gennaio 2026 - 08:00

L'iniziativa della Cisl. Appuntamento oggi a Ritiro per completare il cartellone natalizio

MESSINA – “Natale in Periferia”, il cartellone si chiude con l’arrivo della Befana. Appuntamento stamattina dalle ore 11 presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII di Ritiro di via Palermo 557. Con tante iniziative soprattutto per i più piccoli ma non solo. Ma già alle 9.30 la Befana sarà a spasso nel quartiere, a partire dalla Badiazza.

Una mattinata di sorprese, tra attività ludico-sportiva per bambini, animazione e la classica…calza della Befana. Si chiuderà all’insegna del divertimento la seconda edizione di “Natale in Periferia”, il cartellone natalizio promosso dalla Cisl Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria del Gesù con il patrocinio del Comune.

Il programma

BEFANA A SPASSO NEL QUARTIERE
Ore 9:30 Chiesa Sant’Andrea Scala Ritiro Badiazza
Ore 10 Piazza Argo Ritiro
Ore 10:30/11 centro sportivo Giovanni XXIII CSI

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Il fronte polare si blocca sul Mediterraneo, giovedì 8 arriva la prima neve sui Peloritani
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED