Messina. Si chiude Natale in periferia con l’arrivo della Befana

L'iniziativa della Cisl. Appuntamento oggi a Ritiro per completare il cartellone natalizio
MESSINA – “Natale in Periferia”, il cartellone si chiude con l’arrivo della Befana. Appuntamento stamattina dalle ore 11 presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII di Ritiro di via Palermo 557. Con tante iniziative soprattutto per i più piccoli ma non solo. Ma già alle 9.30 la Befana sarà a spasso nel quartiere, a partire dalla Badiazza.
Una mattinata di sorprese, tra attività ludico-sportiva per bambini, animazione e la classica…calza della Befana. Si chiuderà all’insegna del divertimento la seconda edizione di “Natale in Periferia”, il cartellone natalizio promosso dalla Cisl Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria del Gesù con il patrocinio del Comune.
Il programma
BEFANA A SPASSO NEL QUARTIERE
Ore 9:30 Chiesa Sant’Andrea Scala Ritiro Badiazza
Ore 10 Piazza Argo Ritiro
Ore 10:30/11 centro sportivo Giovanni XXIII CSI