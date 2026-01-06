Verso le amministrative a Messina, cercasi l’anti Basile

Il toto candidati come sindaco. Da Scurria e Barbera a Musolino. E non solo. De Luca provoca gli avversari: "Autru Ryolo in pole position"

MESSINA – Chi vuol essere candidato? Se Cateno De Luca questo mese deciderà se staccare la spina alla Giunta Basile, ci sarà un’inevitabile accelerazione. Ma intanto si ragiona su chi potrebbe contrapporsi a Federico Basile come candidato sindaco di Messina. A muoversi è soprattutto il centrodestra, che si avvia a incontrare i movimenti civici di Gaetano Sciacca e Marcello Scurria per valutare eventuali convergenze. La rete civica “Partecipazione”, guidata dall’ex sub commissario al Risanamento, e il comitato “Messina 3 S”, e pure “Rinascita Messina”, con l’ingegnere, sono pronti a contrapporsi allo schieramento con leader De Luca ma serve un’alleanza oltre i partiti e schieramenti tradizionali.

Così il centrodestra a fine dicembre: “Prosegue il confronto politico e programmatico tra i nostri partiti con l’obiettivo di arrivare a una proposta unitaria e condivisa da sottoporre alla città, fondata su sviluppo sostenibile, innovazione, nuova occupazione, impulso alle attività imprenditoriali, sportive e culturali”.

Toto nomi per Messina: Barbera, Gioveni, Scurria, Musolino, Russo

Ma in concreto chi sono i possibili candidati? Sul fronte del centrodestra, da Antonio Barbera, coordinatore cittadino di Forza Italia, al capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Libero Gioveni, sono tanti i papabili, salvo sorprese, mentre la rettrice Spatari si tira fuori.

E sul versante del centrosinistra? Nulla si muove in apparenza. Se si dovesse votare nel 2026, sarebbe difficile organizzarsi. In caso di elezioni nella primavera del 2027, sarà più facile avere una candidatura con maggiori aspirazioni, seppure in un contesto sempre sfavorevole. Da Alessandro Russo a Antonella Russo, sono diversi a nutrire l’ambizione nel Partito democratico. Ad avere consensi trasversali potrebbero essere Dafne Musolino, senatrice di Italia Viva ed ex Sud chiama Nord, e l’avvocato Scurria. Quest’ultimo è “corteggiato” pure dal centrodestra, come possibile alleato, al pari dell’ingegnere Sciacca.

De Luca: “Autru Ryolo in pole position per il centrodestra”

Ieri sera su Facebook è arrivata pure la provocazione di Cateno De Luca: “Mi è arrivato questo messaggio: Abbiamo il primo candidato sindaco di Messina, avvocato Carlo Autru Ryolo, imposto al tavolo del centrodestra dal parlamentare regionale Pino Galluzzo. Auguri Carlo! Spero che questa volta non ti facciano fuori come è capitato nel 2018, quando il centrodestra ha usato il tuo rispettabile nome per un periodo e poi è stato scelto Bramanti. Io tifo per Carlo! Ho chiamato Ninittu Germanà per raccomandargli di non fare scherzi e di sostenere questa autorevole candidatura che alza il livello del confronto politico. Siamo sulla strada giusta”.

Insomma, il quadro è mutevole. Il toto nomi impazza. E “si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, parafrasando Ungaretti, in attesa che De Luca, capo politico del monocolore messinese, decida se andare o meno al voto.

