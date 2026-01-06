Riaperto il porto di Tremestieri ma con un solo scivolo

Dopo la chiusura di ieri il riavvio ma si monitorano le evoluzioni meteo a Messina. A impensierire il vento di scirocco e la risacca del moto ondoso

MESSINA – Dopo lo stop di ieri, la riapertura. Stamattina ha riaperto il porto di Tremestieri. E si è scelto di utilizzare, al momento, un solo scivolo. Rimane alta l’attenzione sull’evoluzione meteo nella giornata di oggi a Messina.

A impensierire il vento di scirocco e la risacca del moto ondoso

Ieri il forte vento di scirocco e una violenta risacca del moto ondoso hanno determinato l’interruzione delle corse delle unità navali e delle operazioni di imbarco e sbarco dei mezzi commerciali dal porto di Tremestieri.

Già dal primo pomeriggio, il flusso dei mezzi è stato dirottato verso Rada San Francesco e il porto storico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro dei portuali.

“Quanto accaduto – ha sottolineato il segretario generale della Uiltrasporti Messina, Antonino Di Mento – riaccende con forza i riflettori su problematiche ormai note ma mai risolte: gli insabbiamenti cronici del porto di Tremestieri, i gravi disagi per i lavoratori portuali, le criticità legate alla sicurezza della città e l’assenza di risposte chiare sull’autorizzazione regionale allo spostamento delle masse sabbiose”.

A destare ulteriore preoccupazione è anche lo stato dei lavori del nuovo porto: “Non è più comprensibile l’incertezza – prosegue il segretario generale della Uiltrasporti Messina – sui tempi di completamento di un’infrastruttura strategica per Messina e per l’intero sistema dei trasporti nello Stretto”.

Le questioni saranno al centro di un incontro già formalmente richiesto dalla Uiltrasporti al presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. E che si terrà nei prossimi giorni.

