Basket School Messina al PalaTracuzzi, coach Sidoti: “Bello tornare”

Dopo le prime due settimane di preparazione svolte al PalaRitiro gli scolari fanno il loro ingresso nel palazzetto che li vedrà esordire il 5 ottobre contro Rende

MESSINA – A circa un mese dall’esordio la Basket School Messina torna a casa. La società cittadina che disputerà il campionato maschile di serie B Interregionale ha rimesso piede al PalaTracuzzi, rinnovato completamente dall’amministrazione, parquet rifatto e contestualmente rinnovato l’impianto elettrico. Il 5 ottobre gli scolari di coach Sidoti incontreranno Rende nell’esordio stagionale proprio in casa, sarà la seconda giornata visto che il campionato inizierà a fine settembre ma capitan Busco e compagni osserveranno un turno di riposo alla prima giornata.

Così coach Sidoti sul ritorno al PalaTracuzzi: “Bello tornare. Finalmente possiamo usufruire dell’impianto che sarà nostro per tutto l’anno e in cui giocheremo le partite casalinghe. Devo fare i complimenti all’amministrazione perché abbiamo un palazzetto funzionante e mi hanno sorpreso le luci, ero abituato al buio, pure il parquet, insomma ci voleva”.

Sulle prime due settimane di preparazione e la squadra rinnovata l’allenatore ha aggiunto: “Abbiamo fatto 15 giorni di sacrificio in cui siamo stati ospiti del Castanea, abbiamo lavorato e adesso torniamo a casa. Quest’anno abbiamo una squadra tutta da scoprire, stiamo lavorando e sarà più impegnativo e difficile. Sono contento delle prime due settimane dove i ragazzi sono stati molto disponibili a lavorare sia dal punto di vista fisico che tecnico. Hanno già giocato in questa categoria, ma devono imparare a giocare insieme”.

