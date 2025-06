Basket School Messina ufficializza Riccardo Pio Vinciguerra

Secondo colpo di mercato per gli scolari, l'ala/guardia classe 2002 nella passata stagione ha giocato con la Pallacanestro San Bonifacio

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Riccardo Pio Vinciguerra, ala/guardia classe 2002 (195cm x 90kg) reduce da una stagione in Serie B interregionale con la Pallacanestro San Bonifacio. È il secondo volto nuovo arrivato dal mercato, con la società giallorossa che nei giorni scorsi aveva ufficializzato il ritorno di Hamish Warden. La Basket School Messina ringrazia la Bell Basketball Agency di Davide Bellinzona per la buona riuscita dell’operazione.

Il passato di Vinciguerra

Cresciuto nei settori giovanili di Petrarca Padova e Pallacanestro Noventa, Vinciguerra debutta in Serie C Silver nella stagione 21/22 proprio con la società patavina, chiudendo con 5.8 punti di media. Contestualmente disputa tre partite nel campionato U19 mettendo a segno 25 punti. Dopo due stagioni vissute tra C Gold, C Silver e Serie B con Unione Basket Padova e la stessa Petrarca, nell’annata 23/34 si trasferisce al Basket College Novara e, in Serie C, vive una prima parte stagione esaltante con 17.8 punti di media e un season high di 28. Prestazioni che gli valgono la chiamata dell’LG Castelnovo con cui mantiene una media di 6.1. Nella scorsa stagione, Riccardo Vinciguerra debutta in Serie B interregionale con la Pallacanestro San Bonifacio e chiude il campionato con 324 punti complessivi (9.8 di media) e un personal best di 28 nella vittoria con i Falconstars Monfalcone.

