Bassorilievo del maestro Fazio a Siracusa, omaggio alla Madonna delle lacrime

L'opera, dello scultore di Furci Siculo, celebra il 70° anniversario della lacrimazione e invita alla riflessione sulla fede e la pace

Un’opera d’arte che parla al cuore. Un nuovo bassorilievo, dedicato alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, è stato inaugurato presso la Casa del Pianto della città aretusea. L’opera, realizzata dallo scultore messinese Licinio Fazio in occasione del 70° anniversario della lacrimazione della Madonna, è un dono al Santuario e rappresenta un potente messaggio di speranza e conforto. Il bassorilievo è un intreccio di figure evocative che narrano, in sequenza, alcuni dei momenti più salienti della storia recente. Dalle tracce delle guerre ai volti fiduciosi dei bambini guariti per intercessione della Madonna, fino alle mani dei naufraghi che si dibattono tra le onde, l’opera offre una rappresentazione visiva del dolore e della sofferenza del mondo. E il Cristo in croce che, a capo chino, porta sulle spalle il dolore degli uomini. Una colomba, pronta a spiccare il volo, simboleggia la pace, affinchè si riaccenda in tutti i cuori la fiamma dell’umanità e la Madonnina, con le sue lacrime d’amore, dispensa ai suoi figli conforto e speranza.

La speranza che vince la sofferenza

Al centro di questa narrazione, c’è la figura della Madonna delle Lacrime, che con il suo sguardo materno dispensa conforto e speranza. La colomba, pronta a spiccare il volo, simboleggia la pace che può nascere anche dalle situazioni più difficili. Il bassorilievo di Licinio Fazio è un omaggio alla profonda devozione che il popolo siciliano nutre per la Madonna delle Lacrime. Un’opera d’arte che invita alla riflessione e alla preghiera. E ricorda che, anche nei momenti più bui, la speranza non muore mai.

Licinio Fazio, nato nel 1953 a Furci Siculo, è uno scultore molto noto con una rinomata fama nella provincia di Messina. Fin dalla giovinezza, si è dedicato all’arte figurativa, esplorando diverse forme espressive come il disegno, la pittura, la scultura, l’affresco e la decorazione di tessuti. La sua crescita artistica è stata influenzata da incontri significativi, tra cui quello con il critico d’arte Giulio Carlo Argan e il pittore Corrado Cagli. Dopo aver sperimentato varie tecniche pittoriche e aver alternato l’attività artistica all’insegnamento nelle scuole, Fazio ha trovato successo nella scultura.

Le sue opere sono presenti nei principali annuari e cataloghi d’arte, con numerose partecipazioni ad esposizioni e mostre sia in Italia che all’estero. Molte delle sue sculture in bronzo adornano le piazze e gli spazi urbani dei comuni siciliani, mentre i suoi affreschi, statue e bassorilievi a tema religioso arricchiscono numerosi luoghi di culto dell’isola.